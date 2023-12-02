Шевцов: исключение Беларуси из Красного Креста политизировано

16:48 2023-12-02
Шевцов: исключение Беларуси из Красного Креста политизировано

Генсек БКК Дмитрий Шевцов назвал политизированным решение Красного Креса о приостановке членства Беларуси в организации.

Генсекретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов прокомментировал приостановку членства страны в МККК. По словам Шевцова, руководство Красного Креста исключило Беларусь из организации в одностороннем порядке, однако это решение имеет глубинные политические мотивы.

Дмитрий Шевцов напомнил, что пресс-служба Международного Комитета Красного Креста начала говорить об исключении Беларуси из организации после того, как лидер белорусского подразделения КК посетил республики Донбасса с гуманитарными целями. После этого визита администрация Красного Креса посоветовала Шевцову уйти в отставку.

Сам Дмитрий Шевцов сообщил, что ему удалось пообщаться с мирными жителями ДНР и ЛНР. Во время этих разговоров жители республик признавались, что сотрудники МККК ни разу не приезжали на Донбасс, предпочитая рассматривать ситуацию в регионе с точки зрения, выгодной для Киева.

Также Шевцов сообщил, что после заявления руководства МККК об его отставке он собрал внеочередной съезд Белорусского Красного Креста, где поведал о целях своей поездки на Донбасс. Выслушав Дмитрия Шевцова, участники мероприятия единогласно высказались против увольнения нынешнего руководителя КК в Беларуси.

Администрация Международного Комитета Красного Креста выдвинула Шевцову ультиматум: либо он уходит в отставку, либо членство Беларуси в организации будет приостановлено. При этом в МККК отметили, что Беларусь сможет вернуться в организацию после увольнения Дмитрия Шевцова.

3 октября Международная федерация КК провела внеплановое голосование на тему отставки Шевцова, где в поддержку главы Белорусского Красного Креста выступили Египет, Венесуэла и Россия. Остальные страны предложили немедленно исключить Беларусь из организации.

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