Разбитый Lamborghini Countach из "Волка с Уолл-стрит" не продается в Абу-Даби

10:13 2023-12-04
Разбитый Lamborghini Countach из "Волка с Уолл-стрит" не продается в Абу-Даби

Мартин Скорсезе использовал в "Волке с Уолл-стрит" два подлинных 25-летних издания Lamborghini Countach 1989 года выпуска.

Оба автомобиля будут выставлены на аукцион в декабре, один из них во второй раз.

Смотрите, в августе RM Sotheby's объявила, что выставит на аукцион один из автомобилей из фильма в Нью-Йорке в декабре, его лотом станет неповрежденный 25-летний Bianco Polo Countach.

В то время ни у кого не было информации о местонахождении или состоянии второго автомобиля, который был довольно сильно поврежден во время съемок, став жертвой того, что главный герой сел за руль в нетрезвом виде, а отдел каскадеров поработал кувалдой.

В ноябре второй разбитый автомобиль появился в каталоге Bonhams на аукционе Grid на завершающем сезон Гран-при Формулы-1 Абу-Даби.

Bonhams оценила предпродажную оценку в 1,5-2 миллиона долларов.

Кто-то подал заявку на сумму 1,35 миллиона долларов, которую продавец отклонил, поэтому аукционный дом выставляет автомобиль на продажу позже.

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