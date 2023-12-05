Личный врач Мадонны попал в громкий скандал из-за дочери, которая содержала публичный дом с приставкой VIP

Громкий скандал всколыхнул американскую общественность летом 1993-го года. В стране шел громкий судебный процесс, в который оказались вовлечены многие звезды Голливуда.

А в центре скандала были личный доктор Мадонны, а также его дочь Хейди Флейсс. Женщину обвинили в неуплате налогов и в содержании притона девушек легкого поведения. «Мадам» обвинение не отрицала.

Пол Флейсс, узнав о проблемах дочери, сразу понял, что его карьера закончена. Мистер Флейсс был уверен, что правильно воспитывал дочь, поэтому случившееся было для него настоящим шоком. Причем о скандале мужчина узнал со страниц газет и экрана телевизора.

Неожиданно, обвинения предъявили не только Хейди, но и ее отцу. Личного врача Мадонны обвинили в неуплате налогов. Как оказалось, дочь записала свой бизнес (дом, дорогую машину) на отца.

Отец за дочь

В деле было много и пикантных нюансов. В частности, услугами девушек, которых Хейди поставляла клиентам по всему миру, пользовались очень известные люди. Они готовы были платить суммы, которые и не снились обычным людям.

Суд выяснил, что Хейди ежегодно зарабатывала около 60 миллионов долларов. Эти деньги приносили мадам красивые манекенщицы, юные актрисы и студентки, которых селили в роскошные номера отелей и одевали в дорогие одежды.

В частности, в число клиентов Хейди входили такие знаменитости, как Чарли Шин, Шон Пенн, Николас Кейдж. У каждого из актеров были собственные запросы и хозяйка притона всем угождала.

Ее штат "жриц любви" достигал 200 человек. За ночь с одной из девушек надо было выложить не менее полутора тысяч долларов. Это - минимальная сумма: девушка могла рассчитывать на чек в несколько тысяч долларов лишь за то, что улыбалась клиенту в течение мероприятия.

Скажем, Чарли Шин вызывал девочек от Хейди Флейсс на все свои вечеринки - причем не одну, а несколько. Постоянным завсегдатаем притона были Мик Джагер и Билли Айлд.

На обслуживание никто не жаловался. Потому, когда в особняке Хейди начался обыск, девочек арестовали, женщина не понимала, "откуда ветер" дует. Хозяйка гарема почувствовала, что кольцо заговора вокруг нее сжимается.