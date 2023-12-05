Личный врач Мадонны попал в громкий скандал из-за дочери, которая содержала публичный дом с приставкой VIP

14:30 2023-12-05
Личный врач Мадонны попал в громкий скандал из-за дочери, которая содержала публичный дом с приставкой VIP

Ночь с предоставленной Хейди Флейсс девушкой клиентам стоила от полутора тысяч долларов, однако мужчины не мелочились.

Громкий скандал всколыхнул американскую общественность летом 1993-го года. В стране шел громкий судебный процесс, в который оказались вовлечены многие звезды Голливуда.

А в центре скандала были личный доктор Мадонны, а также его дочь Хейди Флейсс. Женщину обвинили в неуплате налогов и в содержании притона девушек легкого поведения. «Мадам» обвинение не отрицала.

Пол Флейсс, узнав о проблемах дочери, сразу понял, что его карьера закончена. Мистер Флейсс был уверен, что правильно воспитывал дочь, поэтому случившееся было для него настоящим шоком. Причем о скандале мужчина узнал со страниц газет и экрана телевизора.

Неожиданно, обвинения предъявили не только Хейди, но и ее отцу. Личного врача Мадонны обвинили в неуплате налогов. Как оказалось, дочь записала свой бизнес (дом, дорогую машину) на отца.

Отец за дочь

В деле было много и пикантных нюансов. В частности, услугами девушек, которых Хейди поставляла клиентам по всему миру, пользовались очень известные люди. Они готовы были платить суммы, которые и не снились обычным людям.

Суд выяснил, что Хейди ежегодно зарабатывала около 60 миллионов долларов. Эти деньги приносили мадам красивые манекенщицы, юные актрисы и студентки, которых селили в роскошные номера отелей и одевали в дорогие одежды.

В частности, в число клиентов Хейди входили такие знаменитости, как Чарли Шин, Шон Пенн, Николас Кейдж. У каждого из актеров были собственные запросы и хозяйка притона всем угождала.

Ее штат "жриц любви" достигал 200 человек. За ночь с одной из девушек надо было выложить не менее полутора тысяч долларов. Это - минимальная сумма: девушка могла рассчитывать на чек в несколько тысяч долларов лишь за то, что улыбалась клиенту в течение мероприятия.

Скажем, Чарли Шин вызывал девочек от Хейди Флейсс на все свои вечеринки - причем не одну, а несколько. Постоянным завсегдатаем притона были Мик Джагер и Билли Айлд.

На обслуживание никто не жаловался. Потому, когда в особняке Хейди начался обыск, девочек арестовали, женщина не понимала, "откуда ветер" дует. Хозяйка гарема почувствовала, что кольцо заговора вокруг нее сжимается.

Изображение статьи

Секретная миссия

Хейди не почувствовала подвоха, когда все началось. К ней обратился клиент-японец, заказавший несколько девочек для "украшения" мероприятия в его стране. Мужчина обещал щедрое вознаграждение, и сделка была заключена.

Во второй раз с «японцем» дама встретилась во время обыска ее собственного дома. Как выяснилось, он был сотрудником полиции, и нехитрым способом выведал все тайны Хейди, проникнув в ее дом и установив там жучки.

Тем не менее, разрешение суда на обыск и слежку полиция не получила, поэтому пошли другим путем. Они затопили ее дом. Воды было так много, что мадам вызвала большую команду уборщиков, с которыми в особняк пришла полиция.

Тайное стало явным

От Хейди, узнав о возникших проблемах, вчерашние партнеры, друзья и клиенты резко отвернулись. Все понимали: стоит женщине заговорить, многим голливудским бракам наступит конец.

Некоторые считали, будто у Хейди есть обширный компромат и утверждали, что он содержится в блокноте с черной обложкой.

Изображение статьи

Полиция компромата не нашла

Полиция тоже потребовала книгу в черном переплете. И хотела, чтобы дама продолжила свое дело, только под их присмотром. Проще говоря - сдала всех, кто пользовался услугами ее девочек.

Но Хейди на такое сотрудничество не пошла, и ее осудили. 

Как оказалось, Хейди предал человек, которому женщина доверяла многое на протяжении долгих лет. Предательницей и зачинательницей дела против Хейди оказалась мадам Алекс, с которой они вместе когда-то начинали дело. 

Именно она рассказала полиции, кого и где надо искать и даже подключила к делу спецслужбы и общего знакомого, жившего на тот момент в Швейцарии. Знакомый по имени Берни занимался разными незаконными делишками.

Ничего не подозревающая Хейди именно к нему и обратилась за помощью, когда запахло жареным. Но мужчина посоветовал ей признаться во всем спецслужбам, выдав весь существующий компромат.

О предательстве Алекс и Берни Хейди узнала совершенно случайно, когда пришла навестить приятельницу в больнице. Перед входом в палату женщина услышала голоса и решила подслушать разговор.

Как оказалось, Алекс разговаривала с главным детективом по делу Хейди и мужчина беззастенчиво кормил пациентку из ложечки. 

Тем не менее, доказать сговор у нее не получилось. После освобождения женщина бросила свой бизнес. Но осталась с деньгами: даму активно приглашали на шоу и мероприятия, и она за немалые даньги давала интервью.

А вот отцу повезло меньше. К доктору, у которого дочь - владелица борделя, отправлять детей на лечение никто больше не хотел. 

Светлана Игнатьева
16:37

Светлана Игнатьева

В Могилеве кардинально разрешили проблему с выбросом крупногабаритных отходов

В Могилеве кардинально разрешили проблему с выбросом крупногабаритных отходов

Теперь горожане могут оставить отслужившие свой век кресло или диван в специально оборудованных для этого пунктах раздельного сбора.
Алексей Гладкий
16:02

Алексей Гладкий

Дорожные службы не справляются с уборкой снега

Дорожные службы не справляются с уборкой снега

Страна завалена снегом, по дорогам не проехать. Буксует общественный и личный транспорт, машины специального назначения, спецтехника. Дорожников не ругает только ленивый, и корреспондент «Автопаруса» попытался выяснить, кто виноват и что делать.
Светлана Игнатьева
10:17

Светлана Игнатьева

В Канаде набирает силу эвтаназия, ее распространяют даже на детей

В Канаде набирает силу эвтаназия, ее распространяют даже на детей

Власти страны уже разрешили использовать смертельные инъекции в случаях не смертельных заболеваний, теперь на очереди подростки.
Светлана Игнатьева
17:47

Светлана Игнатьева

Более ста лет назад на могилевском вокзале военным санитаром служил Сергей Есенин, а пассажиров к поездам доставлял дед Марка Шагала

Более ста лет назад на могилевском вокзале военным санитаром служил Сергей Есенин, а пассажиров к поездам доставлял дед Марка Шагала

Если ночью весь город погружался во тьму, то на станции Могилев всегда светили яркие фонари.
Светлана Игнатьева
13:40

Светлана Игнатьева

В Беларуси есть свой Стоунхендж в Быховском районе, о чем он расскажет потомкам пока неизвестно

В Беларуси есть свой Стоунхендж в Быховском районе, о чем он расскажет потомкам пока неизвестно

В Быховском районе обнаружены культовые камни, которым наши предки поклонялись еще триста лет назад.
Светлана Игнатьева
11:51

Светлана Игнатьева

Что заставило родителей из США принять мучительное решение об удалении ребенку половины мозга

Что заставило родителей из США принять мучительное решение об удалении ребенку половины мозга

Девочка еще в утробе матери перенесла инсульт, и он разрушил большую часть левого полушария мозга малышки, спровоцировав катастрофическую эпилепсию.
article_image 15:20

Самая полезная часть яблока это кожура

Больше всего полезных веществ в яблоке находятся между мякотью и кожурой, поэтому чтобы получить и усвоить все витамины и микроэлементы, которые содержаться в яблоках, не нужно очищать плоды.

article_image 15:15

В англосаксонском мире существует праздник день яблока

Празднество проходит 21 октября включая ярмарки на тему садоводства, на которых можно насладиться вкусом практически любого сорта, в том числе и тех, которые обычно не встречаются на полках супермаркетов.

article_image 13:31

Ллойд Уэббер, без сомнения, самый успешный автор песен в истории музыкальной индустрии

Эндрю Ллойд Уэббер (Andrew Lloyd Webber) – $1.2 billion, миллиарда долларов США.