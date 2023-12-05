Личный врач Мадонны попал в громкий скандал из-за дочери, которая содержала публичный дом с приставкой VIP

Громкий скандал всколыхнул американскую общественность летом 1993-го года. В стране шел громкий судебный процесс, в который оказались вовлечены многие звезды Голливуда.
А в центре скандала были личный доктор Мадонны, а также его дочь Хейди Флейсс. Женщину обвинили в неуплате налогов и в содержании притона девушек легкого поведения. «Мадам» обвинение не отрицала.
Пол Флейсс, узнав о проблемах дочери, сразу понял, что его карьера закончена. Мистер Флейсс был уверен, что правильно воспитывал дочь, поэтому случившееся было для него настоящим шоком. Причем о скандале мужчина узнал со страниц газет и экрана телевизора.
Неожиданно, обвинения предъявили не только Хейди, но и ее отцу. Личного врача Мадонны обвинили в неуплате налогов. Как оказалось, дочь записала свой бизнес (дом, дорогую машину) на отца.
Отец за дочь
В деле было много и пикантных нюансов. В частности, услугами девушек, которых Хейди поставляла клиентам по всему миру, пользовались очень известные люди. Они готовы были платить суммы, которые и не снились обычным людям.
Суд выяснил, что Хейди ежегодно зарабатывала около 60 миллионов долларов. Эти деньги приносили мадам красивые манекенщицы, юные актрисы и студентки, которых селили в роскошные номера отелей и одевали в дорогие одежды.
В частности, в число клиентов Хейди входили такие знаменитости, как Чарли Шин, Шон Пенн, Николас Кейдж. У каждого из актеров были собственные запросы и хозяйка притона всем угождала.
Ее штат "жриц любви" достигал 200 человек. За ночь с одной из девушек надо было выложить не менее полутора тысяч долларов. Это - минимальная сумма: девушка могла рассчитывать на чек в несколько тысяч долларов лишь за то, что улыбалась клиенту в течение мероприятия.
Скажем, Чарли Шин вызывал девочек от Хейди Флейсс на все свои вечеринки - причем не одну, а несколько. Постоянным завсегдатаем притона были Мик Джагер и Билли Айлд.
На обслуживание никто не жаловался. Потому, когда в особняке Хейди начался обыск, девочек арестовали, женщина не понимала, "откуда ветер" дует. Хозяйка гарема почувствовала, что кольцо заговора вокруг нее сжимается.
Секретная миссия
Хейди не почувствовала подвоха, когда все началось. К ней обратился клиент-японец, заказавший несколько девочек для "украшения" мероприятия в его стране. Мужчина обещал щедрое вознаграждение, и сделка была заключена.
Во второй раз с «японцем» дама встретилась во время обыска ее собственного дома. Как выяснилось, он был сотрудником полиции, и нехитрым способом выведал все тайны Хейди, проникнув в ее дом и установив там жучки.
Тем не менее, разрешение суда на обыск и слежку полиция не получила, поэтому пошли другим путем. Они затопили ее дом. Воды было так много, что мадам вызвала большую команду уборщиков, с которыми в особняк пришла полиция.
Тайное стало явным
От Хейди, узнав о возникших проблемах, вчерашние партнеры, друзья и клиенты резко отвернулись. Все понимали: стоит женщине заговорить, многим голливудским бракам наступит конец.
Некоторые считали, будто у Хейди есть обширный компромат и утверждали, что он содержится в блокноте с черной обложкой.
Полиция компромата не нашла
Полиция тоже потребовала книгу в черном переплете. И хотела, чтобы дама продолжила свое дело, только под их присмотром. Проще говоря - сдала всех, кто пользовался услугами ее девочек.
Но Хейди на такое сотрудничество не пошла, и ее осудили.
Как оказалось, Хейди предал человек, которому женщина доверяла многое на протяжении долгих лет. Предательницей и зачинательницей дела против Хейди оказалась мадам Алекс, с которой они вместе когда-то начинали дело.
Именно она рассказала полиции, кого и где надо искать и даже подключила к делу спецслужбы и общего знакомого, жившего на тот момент в Швейцарии. Знакомый по имени Берни занимался разными незаконными делишками.
Ничего не подозревающая Хейди именно к нему и обратилась за помощью, когда запахло жареным. Но мужчина посоветовал ей признаться во всем спецслужбам, выдав весь существующий компромат.
О предательстве Алекс и Берни Хейди узнала совершенно случайно, когда пришла навестить приятельницу в больнице. Перед входом в палату женщина услышала голоса и решила подслушать разговор.
Как оказалось, Алекс разговаривала с главным детективом по делу Хейди и мужчина беззастенчиво кормил пациентку из ложечки.
Тем не менее, доказать сговор у нее не получилось. После освобождения женщина бросила свой бизнес. Но осталась с деньгами: даму активно приглашали на шоу и мероприятия, и она за немалые даньги давала интервью.
А вот отцу повезло меньше. К доктору, у которого дочь - владелица борделя, отправлять детей на лечение никто больше не хотел.