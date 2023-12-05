В Могилеве кардинально разрешили проблему с выбросом крупногабаритных отходов

Избавиться от мусора сегодня не проблема. Контейнерные площадки с мусорными баками в Могилеве расположены так, чтобы каждый житель мог добраться до них с легкостью. Но нет-нет, где-то рядом можно было увидеть и отжившее свое кровать, полки, сантехнику, а то и холодильник с телевизором.
Понимая, что закон запрещает выбрасывать в шаговой доступности от домов мусор, который в бак никак не вместить, владельцы хлама стараются избавиться от него под покровом ночи.
Но от бдительных соседей, а теперь еще и камер видеонаблюдения, установленных практически во всех подъездах, скрыться трудно. И можно понести очень приличное наказание — до 30 базовых величин.
К примеру, одному из жителей города пришлось раскошелиться за такое нарушение на штраф в размере 20 базовых величин.
Мужчина на своем микроавтобусе привез и выгрузил строительные отходы на одну из контейнерных площадок, рассчитывая остаться неузнанным и незамеченным. Однако, благодаря «всевидящему» оку камер видеонаблюдения, личность нарушителя установили и спросили с него по всей строгости закона.
Чтобы решить проблему выброса габаритных отходов кардинально, в городском масштабе, могилевское "Спецавтопредприятие" в каждом из микрорайонов оборудовало центры раздельного сбора отходов. Раньше их было всего два. А теперь — восемнадцать.
Выбрасывать туда старую мебель, сантехнику и другие крупные ненужные вещи можно абсолютно легально и бесплатно.
Для этого, уточнили представители предприятия, где-то расширили контейнерные площадки, установив туда более крупные контейнеры (объемом 8 квадратных метров).
Их содержимое сортировать не планируется, потому что вторичных материальных ресурсов они не содержат — все будет отправляться на полигон. Инициаторы почина рассчитывают, что нововведение поможет улучшить санитарное состояние контейнерных площадок и в целом вид города.
Вера Сергеевна Концевая с улицы Крупской призналась, что рада такой новости:
Лично у меня пока нет необходимости что-то выбрасывать в специальные контейнеры.
Но радует, что такая мера упростит решение проблемы, и люди не будут исподтишка складировать ненужные ковры, доски, рамы и прочий большеразмерный хлам в неположенных местах.
Пенсионерка добавила, что ее мнение разделяют и соседи по дому и подъезду.