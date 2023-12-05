В Могилеве кардинально разрешили проблему с выбросом крупногабаритных отходов

Избавиться от мусора сегодня не проблема. Контейнерные площадки с мусорными баками в Могилеве расположены так, чтобы каждый житель мог добраться до них с легкостью. Но нет-нет, где-то рядом можно было увидеть и отжившее свое кровать, полки, сантехнику, а то и холодильник с телевизором.

Понимая, что закон запрещает выбрасывать в шаговой доступности от домов мусор, который в бак никак не вместить, владельцы хлама стараются избавиться от него под покровом ночи.

Но от бдительных соседей, а теперь еще и камер видеонаблюдения, установленных практически во всех подъездах, скрыться трудно. И можно понести очень приличное наказание — до 30 базовых величин.

К примеру, одному из жителей города пришлось раскошелиться за такое нарушение на штраф в размере 20 базовых величин.

Мужчина на своем микроавтобусе привез и выгрузил строительные отходы на одну из контейнерных площадок, рассчитывая остаться неузнанным и незамеченным. Однако, благодаря «всевидящему» оку камер видеонаблюдения, личность нарушителя установили и спросили с него по всей строгости закона.

Чтобы решить проблему выброса габаритных отходов кардинально, в городском масштабе, могилевское "Спецавтопредприятие" в каждом из микрорайонов оборудовало центры раздельного сбора отходов. Раньше их было всего два. А теперь — восемнадцать.

Выбрасывать туда старую мебель, сантехнику и другие крупные ненужные вещи можно абсолютно легально и бесплатно.