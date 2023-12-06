В Минске перед Новым годом сложно купить популярную и качественную отечественную мебель

15:32 2023-12-06
В Минске перед Новым годом сложно купить популярную и качественную отечественную мебель

Интернет-магазины и шоурумы поставщиков мебели пестрят разнообразными предложениями. В них представлено обилие мебели на любой вкус и кошелек — только вот купить ее можно далеко не всегда. С проблемой разбирался корреспондент «Автопаруса».

Иметь деньги на покупку мебели — это лишь полдела. Как рассказала корреспонденту «Автопаруса» 37-летняя Анна, пожелавшая купить диван-кровать «Николетти» от отечественного производителя АМИ в его фирменном салоне на улице Казимировской, 6, данная модель оказалась лишь на витрине. Аналогичная ситуация — в салонах АМИ на Уборевича, 176, Дзержинского, 104 и Маяковского, 18: в наличии только выставочные экземпляры.

Слова Анны подтвердил 44-летний Геннадий, который хотел купить шкаф «Стефани» и диван-кровать «Аризона» от этого же производителя. Интересующие модели есть во многих шоурумах АМИ, но — только на витрине.

Как удалось выяснить корреспонденту «Автопаруса», данный производитель практикует следующий подход: покупатель выбирает мебель в магазине, а получает на центральном складе (который является общим для сей сети).

Если там интересующей модели нет, ее придется заказывать в индивидуальном порядке на условиях предоплаты.

Аналогичная ситуация и у других производителей: посмотреть и потрогать можно только образцы, а склады при этом пустые, и прямо сейчас купить нечего.

Получается, что на первый взгляд везде мебельное изобилие, а по факту покупка мебели превращается в долгий и нудный процесс. Как правило, производители изготавливают предоплаченную мебель в течение 10-15 рабочих дней (иногда раньше, иногда позже), но гарантировать могут сроки до 40-60 дней (это уже на случай форс-мажора).

Если диван или шкаф нужны не срочно, то ситуация хоть и неудобная, но не критичная. А вот если человеку в буквальном смысле не на чем спать и нужно купить хоть что-то, то такая ситуация вызывает серьезный дискомфорт и сильно раздражает.

Как рассказал корреспонденту «Автопаруса» работник мебельной фабрики АМИ (раньше она называлась «Лагуна»), 39-летний Антон (имя изменено, человек пожелал сохранить анонимность), в предновогодний период предприятие работает практически только под заказ, поскольку не успевает справиться с наплывом покупателей.

Если что-то и попадает на центральный склад, то покупается практически сразу. В другое время года ситуация более спокойная: мебель АМИ есть и в наличии на складе, и продается по индивидуальным предоплаченным заказам.

И это похоже на правду. По крайней мере, когда минувшей весной корреспондент «Автопаруса» лично для себя покупал диван «Николетти» в цвете «Ниагара 10», он был в наличии на складе, и забрать его можно было сразу после оплаты.

Вероятно, предновогодняя лихорадка действительно накладывает свой отпечаток на ассортимент мебели в свободной продаже.

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