Родители школьников недовольны электронными дневниками

12:33 2023-12-07
Родители школьников недовольны электронными дневниками

Электронный дневник — ноу-хау, появившееся в Беларуси несколько лет назад. Родители заходят на сайт, авторизуются и видят все школьные успехи своего чада. Но в реальности к сервису немало претензий, разбирался с которыми корреспондент «Автопаруса».

После того как в Беларуси появились электронные дневники, ученики лишились возможности скрывать плохие отметки от родителей путем исправлений, вырываний страниц и прочих подобных способов.

В базовой версии сервис бесплатен, но за дополнительную плату можно получить ряд полезных опций, в числе которых информирование о предстоящих самостоятельных и контрольных работах, подсчет среднего балла, прогнозирование четвертных и годовых оценок, SMS-уведомления о пропусках занятий и пр.

Но, как удалось выяснить корреспонденту «Автопаруса», далеко не все родители довольны качеством нововведений.

Как рассказала Екатерина Максимовна, мама 5-классника Антона и 9-классницы Светы, учащихся 17-й средней школы в микрорайоне Серебрянка г. Минска, электронные дневники у обоих ее детей заполняются несвоевременно. Нередко бывает так, что в обычном бумажном дневнике одни оценки, а в электронном — другие.

Как выяснилось, причина в том, что учителя не всегда своевременно выставляют оценки в электронный дневник.

Аналогичное недовольство высказал отец 13-летнего Миши, учащегося 130-й минской школы в столичном микрорайоне Лошица (кстати, папа ребенка и сам преподает — но не в школе, а в БГУ).

С одной стороны — электронный дневник удобен и практичен, с другой — информация в нем появляется с большими задержками и трудно понять, по какой конкретно теме ребенок получил ту или иную отметку.

Для получения объективной картины корреспондент «Автопаруса» пообщался и с представителями педагогического корпуса.

В их числе Елена Владимировна — учитель начальных классов 135-й средней школы в столичном микрорайоне Чижовка, Антон Григорьевич — учитель физики в 51-й школе (микрорайон Лошица, также мужчина по совместительству ведет математику в соседней 111-й школе), Ольга Михайловна — учитель географии в 139-й школе микрорайона Серебрянка. Учителя в один голос говорят, что дополнительно к большим объемам бумажной работы у них появилась обязанность выставлять оценки в электронные дневники.

При кажущейся простоте процесс требует времени: нужно авторизоваться, найти ученика и предмет, проставить оценки и т. д. Если в это время вдруг пропадает Интернет или «зависает» смартфон (компьютер), выставление оценок в электронный дневник откладывается, а порой и забывается.

Эти слова подтвердила и завуч по учебной работе одной из школ столичного микрорайона Курасовщина, согласившаяся прокомментировать ситуацию для корреспондента «Автопаруса» на условиях анонимности. По словам женщины, проблема действительно есть, причем нарекания к электронным дневникам со стороны родителей и учителей справедливы.

Очевидно, что у всех своя правда. С одной стороны, государство старается сделать процессы выставления оценок и контроля учебы максимально комфортными для родителей и учителей. С другой — у системы есть недостатки, и нужно предпринять меры по их устранению.

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