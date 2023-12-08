Служанки в царской России выносили неимоверные тяготы жизни и работы

11:38 2023-12-08
Служанки в царской России выносили неимоверные тяготы жизни и работы

О некоторых в журнале «Огонекъ» еще в 1908-м году рассказала жена художника Ильи Репина.

Госпожа Северова рассказала журналу о судьбе молодой девушки, которая пришла наниматься к ней на работу. Жена художника спросила, отчего та без места.

Я только из больницы! Почти месяц пролежала, - рассказала соискательница.

И уточнила, что у нее распухли ноги и переломило "всю спину". Она считала, что виной тому стали лестницы, преодолевать которые надо было много раз за день. В итоге однажды голова так закружилась, что "дворник с места" прямо в больницу и отвез.

Доктор признал переутомление. На вопрос Северовой - не камни ли она на прежнем месте ворочала? - служанка рассказала, как именно проходил ее день в бывшем господском доме.

Подъем - в 6 тура. Но так как будильника не было, девушка с 4 утра поминутно просыпалась, боясь проспать.

Горячий завтрак нужно было подать к 8 часам. Рубишь битки, но носом при этом так и клюешь.

Потом самовар ставишь, одежду-сапоги вычищаешь. Когда кадеты уйдут, уже надо справлять барина на службу.

И опять самовар ставить, сапоги-одежду чистить. За булками горячими и газетой на угол сбегать, - поделилась служанка.

После ухода троих барышень вновь - чистка обуви и одежды. В двенадцатом часу нужно домочадцам кофе подавать. Между делом - убрать комнаты, заправить лампы, погладить платья. А к двум часам - подать завтрак горячий, потом в лавку спешить и поставить к обеду суп.

Кадеты домой возвращаются с товарищами, просят есть и чаю, отправляют за папиросами.

Не успеют кадеты насытиться, как барин идет, и тоже хочет свежего чаю. Тут и гости на подходе, надо бежать за сдобными булками, потом лимоном.

Иной раз пять подряд слетаю, из-за чего, бывает, и грудь болит, и не продохнуть, - призналась девушка.

В шесть часов - обед готовить и накрывать. За обедом служанку тоже не раз отправляют в лавочку: то папиросы закончились, то пиво или сельтерская.

После обеда гора посуды на кухне, но хозяева просят кофею и чаю. А если гости сели в карты играть, приходится готовить закуску.

К 12 ночи ног не слышишь. Но только заснешь, вновь звонок: кто-то из барышень вернулся домой. Потом - кадет с балу пришел. Так всю ночь, а на рассвете опять вставать, чтобы битки рубить.

Северова, выслушав рассказ девушки, впечатлилась тем, что ей приходилось трудиться в сутки по 20 часов.

Жена художника отметила, что мрачная кухня и водосточные трубы - вся арена жизни сельской девушки. Она там и спит, и волосы причесывает тоже там, где еду  готовит и чистит сапоги с юбками и заправляет лампы.

Госпожа Северова признала: закон для людей таких профессий не писан:

По приказу она подает воду для умывания хозяевам и их сыновьям, убирает постели, помогает одеваться.

По их возвращении с попоек снимает сапоги, укладывает спать. Нередко остается с ними совсем одна на ночь в квартире.

И горе ей же, если заявит о вольном поведении сына или хозяина дома.

По сути, прислуга тогда была рабыней своих господ. Особенно доставалось работящим девушкам, приехавшим в город из деревень. Их не только нагружали круглосуточной работой, но и вовлекали в неуемные половые отношения с господами, их друзьями, друзьями друзей.

Северова подытожила:

Еще полвека назад слуг называли «домашней сволочью» или «смердами». Даже в официальных бумагах так именовали.

Теперь называют «людьми».

Жена художника добавила, что как-то молодая горничная, глядя ей в глаза, спросила:

Если мы „люди“, тогда кто же вы?.. 

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