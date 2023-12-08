Свекры на Руси зачастую сожительствовали с невестками, и общество не всегда это осуждало

В отсутствие сыновей, которые уехали город на заработки либо были призваны на воинскую службы, а то и в присутствии оных, свекры на Руси склоняли к близости своих молодых невесток.
При этом в старину к снохачеству в стране относились снисходительно, но церковь все-таки пыталась как-то с этим явлением бороться.
Тему нестандартных взаимоотношений свекров и невесток поднимает и “Тихий Дон”: казаки, отправляясь воевать, беспокоились, что их молодые жены остаются с их отцами. Бывало, что муж, не подозревая ничего, растит не своего сына, а ребенка брата.
До 20-го столетия большая часть населения Руси жила в селах. Старшим в семье считался мужчина, добившийся неких успехов либо просто доживший до преклонного возраста. Власть его в семье из трех, а то и четырех поколений, была безграничной.
Снохачество развивалось в основном из-за бедности: у многих сыновей не было возможности отделиться и жить своей семьей. После свадьбы они оставались под крышей отчего дома.
Снохачество часто практиковалось в тех семьях, где взрослых сыновей забрали в рекруты. В дореволюционной России воинская служба была нереально долгой: рекрутам приходилось служить по 25 лет.
Отсутствие работы тоже - еще одна причина снохачества. Молодые мужчины отправлялись на заработки, а своих жен оставляли под опекой отцов, и те, не стесняясь, сожительствовали с невестками.
Снохачество не особо осуждалось обществом, но церковь его не принимала. Иногда снохачество могло стать поводом для развода.
Главы семейств иногда специально принимали невестку со враждебностью - так, чтобы та старалась "заработать" благоволение отца мужа любыми доступными способами.
Если же девушка не понимала, чего от нее хотят либо отказывала свекру осознанно, тот загружал молодую женщину для усмирения характера тяжелой и грязной работой. Иногда невестку по поручению недовольного ее «поведением» свекра наказывал молодой муж.
Родители девушке ничем помочь не могли. В те времена считалось, что, если у дочери не удался брак, это постыдно. Больше замуж ее никто не возьмет. И девушкам приходилось все терпеть.
Но более смышленые старались воспользоваться ситуацией и просить от свекра за податливость подарки, наряды и дополнительный отдых от домашней работы. Но, если муж узнавал о греховной связи, виновной всегда считали женщину.
Из-за снохачества порой распадались семьи, или молодые уходили к родителям жены, но это считалось постыдным. О снохачестве в своем романе "Отцы и дети" в 1862-м году писал Тургенев, в двадцатых годах прошлого века в романе "Разин Степан" - писатель Чапыгин.
Ученые отмечали, что отношение к снохачеству в разных регионах страны было разным. В одних этому не придавали значения, но в других считали самым позорным грехом.
В 19-м веке раздел земель способствовал распаду больших семей, и молодые пары могли получить собственный надел и жить отдельно. Это и стало причиной исчезновения такого социального явления, как снохачество.