Свекры на Руси зачастую сожительствовали с невестками, и общество не всегда это осуждало

В отсутствие сыновей, которые уехали город на заработки либо были призваны на воинскую службы, а то и в присутствии оных, свекры на Руси склоняли к близости своих молодых невесток.

При этом в старину к снохачеству в стране относились снисходительно, но церковь все-таки пыталась как-то с этим явлением бороться.

Тему нестандартных взаимоотношений свекров и невесток поднимает и “Тихий Дон”: казаки, отправляясь воевать, беспокоились, что их молодые жены остаются с их отцами. Бывало, что муж, не подозревая ничего, растит не своего сына, а ребенка брата.

До 20-го столетия большая часть населения Руси жила в селах. Старшим в семье считался мужчина, добившийся неких успехов либо просто доживший до преклонного возраста. Власть его в семье из трех, а то и четырех поколений, была безграничной.

Снохачество развивалось в основном из-за бедности: у многих сыновей не было возможности отделиться и жить своей семьей. После свадьбы они оставались под крышей отчего дома.

Снохачество часто практиковалось в тех семьях, где взрослых сыновей забрали в рекруты. В дореволюционной России воинская служба была нереально долгой: рекрутам приходилось служить по 25 лет.

Отсутствие работы тоже - еще одна причина снохачества. Молодые мужчины отправлялись на заработки, а своих жен оставляли под опекой отцов, и те, не стесняясь, сожительствовали с невестками.

Снохачество не особо осуждалось обществом, но церковь его не принимала. Иногда снохачество могло стать поводом для развода.

Главы семейств иногда специально принимали невестку со враждебностью - так, чтобы та старалась "заработать" благоволение отца мужа любыми доступными способами.