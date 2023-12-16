Умер известный армянский певец Ара Мартиросян

Известный армянский исполнитель Ара Мартиросян еще совсем недавно был в хорошей физической форме, а теперь стало известно, что он скончался в больнице, сообщает СтарХит.

О смерти 46-летней звезды написала его менеджер Лилит Галстян.

Исполнитель композиций «Еще минута» и «Женщина моя», как выяснилось, умер от сердечного приступа. Артист перенес несколько операций в медцентре «Наири» в Ереване, но усилия врачей не принесли желаемого результата.

Всего пять дней назад Мартиросян сделал совместное фото с финалисткой «Голоса» Маргаритой Позоян. Певец на снимке слегка приобнимает Маргариту и не выглядит больным.

Как сообщает издание, менее 40 дней назад умерла мать Мартиросяна.