Французам решительно не понравилась новая «Мисс Франция»

30 красавиц Франции в городе Дижоне боролись за титул "Мисс Франция-2024". В итоге заветный титул получила 20-летняя Эва Жиль - студентка математического факультета из городка Каэдипр.

Впервые за более чем сто лет существования конкурса в нем победила девушка с короткой стрижкой.

Однако юная красотка понравилась не всем. В соцсетях французы начали возмущаться, что "это вообще не Мисс Франция". Более того, некоторые вообще решили, что у мисс слишком "бесполое тело":

Эва призналась, что была готова к критике прически, но критика тела для нее неожиданна. Девушка заявила, что "тело не выбирают", с ним рождаются.