59-летний житель Аргентины сменил пол, чтобы раньше уйти на пенсию

Серхио, работающий долгие годы налоговым инспектором, изменил последнюю букву своего имени - и стал Серхия. Мужчина решил юридически превратиться в женщину, чтобы уйти на пенсию на пять лет раньше.

Аргентинский закон позволяет женщинам уходить на пенсию в возрасте 60 лет, в то время как мужчинам приходится ждать, пока им не исполнится 65 лет.

В их законодательстве также говорится, что женщина может на пенсию и позже - в возрасте 65 лет, так же, как и возраст мужчины, и в таком случае они будут получать более высокие пенсионные выплаты.

Закон о гендерной идентичности в Аргентине, который был утвержден 8 мая 2012 года, также утверждает, что должно соблюдаться требование изменения имени, сообщает Transgender Europe.

Согласно информации InformateSalta, Аргентина также позволяет людям юридически менять свой пол без каких-либо операций по пересадке половых органов. Этим и решил воспользоваться герой нашей статьи.

Чиновники, конечно же, такую находчивость аргентинца по достоинству не оценили.

Глава муниципального управления провинции Сальта Матиас Ассеннато заявил: «это явный случай злоупотребления пенсионным правом и законом о гендерной идентичности».