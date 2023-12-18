Авоська легко помещалась в кармане и не ощущалась из-за легкого веса, зато выдерживала до 40 кг

18:10 2023-12-18
Авоська легко помещалась в кармане и не ощущалась из-за легкого веса, зато выдерживала до 40 кг

Без сетчатой сумки, сплетенной из тонких, крепких бечевок, в Советском Союзе не обходился ни один поход на рынок или в магазин.

В СССР первые упоминания об авоськах были еще в послереволюционное время.

Позже их выпуском занимались предприятия Всесоюзного общества слепых, которые обеспечивали работой сотни незрячих людей. За все время существования внешний вид сумки практически не менялся.

Разве что на ручки надевали трубочки, чтобы авоськи меньше врезались в ладони. Шутка ли: изделие могло выдержать вес до 70 кг! Также дополнительно продавали крючки, чтобы подвешивать сетку к столу или поручню в трамвае.

В конце 70-х годов в СССР начали появляться пластиковые пакеты, и авоська отошла на второй план.

По привычке люди стирали и сушили целлофановые изделия, а выбрасывали только в крайних случаях. Сетчатую сумку стали использовать для бытовых нужд вроде хранения лука, чеснока, вывешивали в ней продукты и даже ловили раков.

Сумка появилась в дефицитные времена, поэтому люди брали ее с собой «на всякий случай» - авось по пути с работы удастся что-то прикупить.

Слово как раз и означает расчет на случай; надежду на удачу, даже если шансов мало; а вдруг, ведь всякое может быть.

Название пошло в народ после шутки про сумку советского сатирика Аркадия Райкина: «…А это авоська. Авось-ка я что-нибудь в ней принесу…». С тех пор сетчатое изделие и стали называть авоськой.

Многие экологичные привычки из Советского Союза постепенно возвращаются в моду.

Субботники, сбор макулатуры, металлолома, внутренний туризм, а теперь и поход за покупками с авоськой или так называемыми эко-сумками. Полиэтиленовые пакеты не разлагаются в почве и засоряют планету, а авоська производится из натуральных материалов.

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