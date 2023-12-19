Телеведущая Алла Довлатова худеет на сале

Алла Довлатова не первый год борется с лишним весом. Телеведущая сидела на разных диетах и только сейчас нашла идеальный для себя вариант. Многодетная мама худеет на сале, сообщает КП.
Звезда села на метаболическую диету, которую посоветовал врач-эндокринолог. Довлатова уже похудела за месяц на 4 килограмма. 49-летняя телеведущая уточнила, что достигла результата благодаря салу.
Это основной продукт, который ешь. Начинаешь день с сала и яйца либо сала и свежего огурца, - поделилась телеведущая в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Однако блондинка уточнила, что есть надо хорошее сало - чтобы "было без жилок и не как резинка".
По словам Довлатовой, диета исключает употребление углеводов.
Только белки и жиры. Жиры за счет этого начинают «съедать» твои собственные. При этой диете пропадает лишний жир, - отметила звезда.
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