Телеведущая Алла Довлатова худеет на сале

Алла Довлатова не первый год борется с лишним весом. Телеведущая сидела на разных диетах и только сейчас нашла идеальный для себя вариант. Многодетная мама худеет на сале, сообщает КП.

Звезда села на метаболическую диету, которую посоветовал врач-эндокринолог. Довлатова уже похудела за месяц на 4 килограмма. 49-летняя телеведущая уточнила, что достигла результата благодаря салу.

Это основной продукт, который ешь. Начинаешь день с сала и яйца либо сала и свежего огурца, - поделилась телеведущая в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Однако блондинка уточнила, что есть надо хорошее сало - чтобы "было без жилок и не как резинка".

По словам Довлатовой, диета исключает употребление углеводов.