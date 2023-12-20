Лидер группы «Черный квадрат», музыкант Игорь Соколов впал в кому

У основателя рок-группы «Черный квадрат», музыканта Игоря Соколова, выявили онкологическое заболевание. Как уточняет КП, Игорь борется с раком мозга.

Состояние 49-летнего артиста тяжелое: он находится в коме, мужчину нельзя оперировать и транспортировать.

Жена звезды Анастасия практически неотлучно находится возле мужа. Игоря поддерживают родные и коллеги: ухаживают, разговаривают, включают ему музыку и видео с детьми.

Врачи никаких прогнозов не дают. Соколову оказывают необходимую помощь.

Поклонники тоже высказывают слова поддержки, собирают деньги на лечение музыканта.