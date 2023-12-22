На «голую» вечеринку Насти Ивлеевой в московском клубе Mutabor нагрянули силовики

Громкая вечеринка телеведущей Насти Ивлеевой, куда гости приходили "максимально голыми", стала темой номер один в российской соцсети. Свой 32-й день рождения звезда отметила с размахом, сообщает СтарХит.
Она собрала все сливки российского шоу-бизнеса. Там были Джиган и Оксана Самойлова, Глюкоза, Дима Билан, Анна Asti, Лолита, Ксения Собчак, Филипп Киркоров и многие другие.
Сама хозяйка вечера была в неглиже - как уточняет СМИ, ее "голый" наряд стоит 23 миллиона российских рублей. Соответственно были одеты (или раздеты) гости. Например, Ксения Собчак появилась в "голом" платье телесного оттенка. А Лолита была в белье.
Было анонсировано продолжение гуляния и на следующий вечер. Но гулянием заинтересовались силовики. В клуб Mutabor в Москве ворвались правоохранительные органы, написал Shot.
После голой вечеринки Ивлеевой Силовики ворвались в клуб Mutabor.
Там должна была стартовать вторая часть пати - для „простых смертных“, билеты куда мог купить любой желающий. Дресс-код тот же — максимально голый, — пишет Shot.
Издание уточнило, что в заведение никого не пускают и продолжение вечеринки сорвано.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__