Ким Кардашьян испугалась своей старости

Новый тренд TikTok, где пользователи пробуют на себе фильтр, показывающий их в старости, становится все популярнее.

Как сообщает Рeopletalk.ru, новые технологии примеряют на себя и звезды. В частности, недавно за таким занятием пользователи сети застали Ким Кардашьян.

Судя по реакции, звезда была не очень-то рада увиденному. В какой-то момент она даже не могла смотреть на себя, - уточняет издание.

Ранее о своем отношении к старению рассказала актриса Сара Джессика Паркер.