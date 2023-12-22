Ким Кардашьян испугалась своей старости

Новый тренд TikTok, где пользователи пробуют на себе фильтр, показывающий их в старости, становится все популярнее.
Как сообщает Рeopletalk.ru, новые технологии примеряют на себя и звезды. В частности, недавно за таким занятием пользователи сети застали Ким Кардашьян.
Судя по реакции, звезда была не очень-то рада увиденному.
В какой-то момент она даже не могла смотреть на себя, - уточняет издание.
Ранее о своем отношении к старению рассказала актриса Сара Джессика Паркер.
Косметологические процедуры и хирургия - не то, что я выбираю. Кроме того, я артистка, и должна делиться эмоциями, общаться с помощью своего лица.
Мы все разные, и мне это нравится в женщинах, - призналась звезда Голливуда.
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