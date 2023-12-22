Ким Кардашьян испугалась своей старости

12:36 2023-12-22
Ким Кардашьян испугалась своей старости

Бизнесвумен воспользовалась новыми технологиями в соцсети, чтобы увидеть саму себя в будущем.

Новый тренд TikTok, где пользователи пробуют на себе фильтр, показывающий их в старости, становится все популярнее.

Как сообщает Рeopletalk.ru, новые технологии примеряют на себя и звезды. В частности, недавно за таким занятием пользователи сети застали Ким Кардашьян.

Судя по реакции, звезда была не очень-то рада увиденному.

В какой-то момент она даже не могла смотреть на себя, - уточняет издание.

Ранее о своем отношении к старению рассказала актриса Сара Джессика Паркер.

Косметологические процедуры и хирургия - не то, что я выбираю. Кроме того, я артистка, и должна делиться эмоциями, общаться с помощью своего лица.

Мы все разные, и мне это нравится в женщинах, - призналась звезда Голливуда.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
11:40

Светлана Игнатьева

Отшельник в Бурятии прожил в землянке более четверти века

Отшельник в Бурятии прожил в землянке более четверти века

Волонтеры сумели уговорить мужчину, у которого к тому же отсутствуют пальцы рук, обратиться за помощью к медикам.
Светлана Игнатьева
11:24

Светлана Игнатьева

Эмманюэль Макрон выступил в защиту Жерара Депардье

Эмманюэль Макрон выступил в защиту Жерара Депардье

Президент Франции назвал проверку в отношении обвиняемого в насилии артиста «охотой на человека».
Светлана Игнатьева
11:17

Светлана Игнатьева

Отметившая 104-й день рождения американка раскрыла тайну долгой жизни

Отметившая 104-й день рождения американка раскрыла тайну долгой жизни

Женщина считает, что много лет жизни прибавляют уважение к людям, а также умение не поддаваться трудностям.
Светлана Игнатьева
11:00

Светлана Игнатьева

Исчез певец ЮрКисс: накануне он заявил о завершении своей карьеры

Исчез певец ЮрКисс: накануне он заявил о завершении своей карьеры

С музыкантом и бизнесменом не могут связаться ни друзья, ни коллеги в течение нескольких дней.
Светлана Игнатьева
10:49

Светлана Игнатьева

Ученые нашли связь между чаем-кофе и счастливой старостью

Ученые нашли связь между чаем-кофе и счастливой старостью

К такому выводу пришли исследователи из Сингапура, которые провели эксперимент длиною в два десятка лет.
Светлана Игнатьева
10:38

Светлана Игнатьева

Лолита намерена покинуть Россию

Лолита намерена покинуть Россию

Певица заявила, что она поедет в Болгарию, чтобы навестить семью и отдохнуть. Она хочет получить там комплекс СПА-процедур.
article_image 13:55

Вина Дизеля обвиняют в изнасиловании

Экс-помощница известного на весь мир актера Вина Дизеля Аста Джонассон обвиняет бывшего раотодателя в сексуальном насилии.

article_image 13:42

Меладзе грозит лишение авторских отчислений в РФ

Рассматривается вопрос о лишении Валерия Меладзе авторских выплат при прослушивании его треков россиянами.

article_image 13:26

Ликвидация борщевика с дачного участка раз и навсегда

Борщевик - не только сорняк, но и вредное растение, которое угрожает здоровью человека По этой причине избавляться от него следует незамедлительно.