Стал известен город, где пройдет аналог российского «Евровидения»

Правительство РФ выделило бюджет на организацию в 2024-м году международного музыкального конкурса «Интервидение», сообщает Газета.ру со ссылкой на "Петербургский дневник".

Стал известен также город проведения российского «Евровидения». Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в Санкт-Петербурге.

На проведение этого мероприятия выделят 600 миллионов российских рублей. Средства выделят Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры. Контролировать использование средств будет МИД РФ.

Идея проведения такого конкурса принадлежит гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Он заявил, что конкурс станет «свободной трибуной» без политики.