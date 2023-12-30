Стал известен город, где пройдет аналог российского «Евровидения»

Правительство РФ выделило бюджет на организацию в 2024-м году международного музыкального конкурса «Интервидение», сообщает Газета.ру со ссылкой на "Петербургский дневник".
Стал известен также город проведения российского «Евровидения». Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в Санкт-Петербурге.
На проведение этого мероприятия выделят 600 миллионов российских рублей. Средства выделят Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры. Контролировать использование средств будет МИД РФ.
Идея проведения такого конкурса принадлежит гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Он заявил, что конкурс станет «свободной трибуной» без политики.
Вместе со странами-партнерами определим правила творческого состязания.
Мы создадим постоянно действующий оргкомитет и выберем представителей национальных жюри, - обещал ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
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