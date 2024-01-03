Земфира заявила о выходе нового альбома

Певица Земфира, которую Минюст РФ внес в список иноагентов, заявила о скором выходе своего нового альбома. По словам исполнительницы, новая пластинка должна быть классной.

Земфира при этом отметила, что она хорошо живет в эмиграции и считает Париж своим домом, где чувствует себя свободной.

Земфира поздравила слушателей с Новым годом и пообещала в 2024-м дать большое количество концертов во многих странах мира.

Певица отметила, что завидует слушателям нового альбома, с выходом которого она не намерена затягивать.

Как уточняет rambler.ru, билеты на выступление певицы в ресторане одного из отелей Дубая стоили до 2 тысяч долларов. Но организаторы мероприятия продали менее половины билетов и концерт отменили.