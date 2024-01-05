Экс-жена Славы Комиссаренко рассказала об изменениях в своей жизни после расставания с комиком

Отношения Славы Комиссаренко и Юлии Шашковой рухнули почти сразу после свадьбы. В самый разгар медового месяца артист узнал о вебкам-прошлом избранницы, которое та отрицала и скрывала от него.

В итоге брак распался, а Юлия перебралась в США, где занялась образованием и развитием собственного влога, сообщает super.ru.

Про отношения с Комиссаренко девушка почти ничего не говорит. Но недавно все-таки решила ответить на некоторые вопросы поклонников в Инстаграме.

Юля заверила, что, вопреки всему, ее свадьба со Славой стала одним из лучших для нее событий в ушедшем 2023-м году.

Я также благодарна людям, которые в этой ситуации сделали каждый поступок, — высказалась она.

Она заявила, что на внимании к ней мужчин в целом эта история не отразилась. Тем не менее, свадьба с комиком для нее личная история и комментировать ее девушка не хочет.