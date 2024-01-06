Через 2 года после посещения «педофильского острова» Эпштейна с собой покончила «русская Рапунцель» Руслана Коршунова

11:57 2024-01-06
Через 2 года после посещения «педофильского острова» Эпштейна с собой покончила «русская Рапунцель» Руслана Коршунова

Трагическая смерть популярной модели получила новые подробности, она могла быть одной из жертв Джеффри Эпштейна.

Суперзвезда подиума Руслана Коршунова одно время была лицом парфюмерной компании Nina Ricci. Девушка совершила самоубийство в своей квартире в Нью-Йорке на Уолл-стрит в 2008-м году. Ей было всего 20 лет, уточняет thevoicemag.ru.

Как выяснилось, девушка за два года до кончины посетила так называемый педофильский остров Джеффри Эпштейна.

Руслана летела на остров Литл-Сент-Джеймс на частном самолете Боинг 727 Эпштейна, получившем название «Лолита Экспресс». Культовая модель, кроме того, на момент самоубийства состояла в секте «Роза мира».

Появление модели в журналах полетов Эпштейна вызвало опасения, что ее могли жестоко эксплуатировать.

В июне 2006-го года Руслана села на рейс в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди вместе с Эпштейном, его телохранителем Игорем Зиновьевым, экс-бойцом UFC и шеф-поваром Лэнсом Кэллоуэем. На борту также были Стефани Тидвелл и помощница Эпштейна Сара Келлен.

Неизвестно, что случилось с Коршуновой на острове. Но известно, что Эпштейн доставлял туда девушек и молодых женщин, где их подвергали сексуальной эксплуатации со стороны его самого и других мужчин.

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