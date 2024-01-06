Через 2 года после посещения «педофильского острова» Эпштейна с собой покончила «русская Рапунцель» Руслана Коршунова

Суперзвезда подиума Руслана Коршунова одно время была лицом парфюмерной компании Nina Ricci. Девушка совершила самоубийство в своей квартире в Нью-Йорке на Уолл-стрит в 2008-м году. Ей было всего 20 лет, уточняет thevoicemag.ru.

Как выяснилось, девушка за два года до кончины посетила так называемый педофильский остров Джеффри Эпштейна.

Руслана летела на остров Литл-Сент-Джеймс на частном самолете Боинг 727 Эпштейна, получившем название «Лолита Экспресс». Культовая модель, кроме того, на момент самоубийства состояла в секте «Роза мира».

Появление модели в журналах полетов Эпштейна вызвало опасения, что ее могли жестоко эксплуатировать.

В июне 2006-го года Руслана села на рейс в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди вместе с Эпштейном, его телохранителем Игорем Зиновьевым, экс-бойцом UFC и шеф-поваром Лэнсом Кэллоуэем. На борту также были Стефани Тидвелл и помощница Эпштейна Сара Келлен.

Неизвестно, что случилось с Коршуновой на острове. Но известно, что Эпштейн доставлял туда девушек и молодых женщин, где их подвергали сексуальной эксплуатации со стороны его самого и других мужчин.