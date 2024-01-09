В Аргентине выстрелом в упор убили программиста из России Евгения Сипатова

Россиянин Евгений Сипатов проживал в Буэнос-Айресе с беременной женой. Программист недавно закончил строительство своего дома.

Как уточняет thevoicemag.ru, резонансное преступление произошло вечером в воскресенье.

Четверо бандитов ехали на двух мотоциклах. Они притормозили возле Сипатова, который вышел на улицу из своего дома. Эмигрант пытался оказать сопротивление преступникам, и тогда прозвучал выстрел.

Евгений был ранен в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер.

По данным полиции, они установили личность главного подозреваемого в убийстве. Однако задержать бандита по имени Кристиан Альберто Эсекьель Мендес пока не удалось.