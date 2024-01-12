Лера Кудрявцева разошлась с мужем-хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева рассталась со своим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, сообщает rambler.ru.

Точной причины ухода от избранника теледива не назвала, но заявила, что «алкоголь - это зло».

Комментарии не даю. СМИ прошу не беспокоить. Спасибо, — добавила она позже.

Телеведущая также уточнила, что вынесла «личное в публичное» специально.

Замужем за 37-летним Макаровым Кудрявцева с 2013 года, для нее это третий брак. В 2018 году в этом браке родилась дочь Мария. Хоккеист младше своей супруги на 17 лет.