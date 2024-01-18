В США опаздывающего на самолёт мужчину засосало в турбину

Данная трагедия произошла в аэропорту Солт-Лейк-Сити, где 30-летний гражданин США не успел сесть на свой рейс. Поняв, что самолёт вот-вот улетит, мужчина помчался к нему через аварийный вход.

При этом бежавший проигнорировал все нормы безопасности, поскольку когда он подбежал к отлетающему самолёту, его засосало в турбину, где он моментально погиб.

Характерно, что инцидент попал на видеокамеры наружного наблюдения. На видео заметно, что американец сильно злился, осознав, что забыл о посадке. Быть может, именно гнев и стал причиной безрассудства, которое унесло жизнь мужчины.