Опытный садовод поделился опытом выращивания петрушки с новичками огородных дел

Просроченные семечки сразу отбросьте, экономия тут ни к чему. Берите свежие семена, тогда будет настоящий толк.

Замачиваем их в воде:

Для этого в небольшую тару раскладываем марлю слоями или ватные диски, увлажняем и помещаем туда семена.

Оставьте их там 3-4 дня, воду иногда меняем. Потом семена надо высушить.

Рассаживаем семена в пластиковые стаканы, грунт можно магазинный. Заглубляем на 1 см, кладем сразу щепотку семян.

Покрываем слоем грунта, делаем полив. Все посадки покрываем пленкой и держим в тепле (t от +21).

Пока не появились ростки, дней 20, тщательно смотрим за состоянием почвы. Она должна быть увлажнена всегда.

В начале мая петрушку можно переносить на постоянное место в грунт.