Знающий цветовод дал совет, чем можно заменить привычные удобрения для растений

Как дать растениям недостающее железо без внесения удобрений, объяснил специалист. Возьмите несколько гвоздей с ржавчиной и закопайте их в землю вазона с цветком.

Гвозди будут обеспечивать растения железом. Новые дадут гораздо меньший эффект, лучше берите старые, поржавевшие.

Кроме гвоздей, помочь цветам получить железо может заварка листового зеленого чая. Берите сухую массу, сырую заварку вносить нельзя, чтобы не спровоцировать появление плесени.

Бывает, что домашним цветам не хватает калия, тогда покормите их шкуркой банана. Ее надо измельчить и внести в землю равномерно.

Кальций при необходимости вносим в виде яичной скорлупы, которую предварительно надо подробить.