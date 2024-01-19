Дачный эксперт подсказал, как посадить вытянутую рассаду, чтобы она прижилась и дала достойный ранний урожай

18:37 2024-01-19
Дачный эксперт подсказал, как посадить вытянутую рассаду, чтобы она прижилась и дала достойный ранний урожай

Вытянувшаяся рассада не редкое явление, и неудивительно, что она вызывает расстройство у огородников. Но отчаиваться не стоит, надо лишь найти правильный подход к ней, и тогда получите урожай еще раньше обычного.

Длинная рассада очень слабая, ломкая, хрупкая, поломать ее можно при малейшем неосторожном обращении.

Чтобы этого не случилось при переноске или перевозке, сначала эту рассаду надо подсушить. Не поливайте ее несколько дней, если стоит жара, то хватит 3 дней.

Если прохладно на улице, то неделю. Растения увянут, но утратят ломкость и будут готовы к перевозке.

Замочите саженцы на полчаса в воде, помещаем кустик со стаканчиком прямо в таз с водой целиком, тоогда корни отмокнут и будет легче вытягивать растение из емкости.

Не сажаем рассаду очень близко друг к другу, чтобы в будущем кусты не касались друг дружки листьями.

После замачивания кустик вытаскиваем из горшка или стаканчика вниз головой. Так и доставляем к лунке. Она должна быть глубиной 3-5 см. Сажаем в сухую землю.

Рядом с лункой прокапываем борозду. Поставили ком с корнями в ямку, стебель уложили в борозду. Ствол с почками прикапываем в борозде. Там они нарастят корни.

Над землей остается верхушка с 5-6 парами листков. Поливаем теплой отстоявшейся водой. Льем ее и в ком с корнями, и туда, где прикопали стебель.

На другой день оставленные верхушки будут уверенно стоять над землей, а из прикопанных почек вскоре появятся новые корешки.

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