Знающий огородник рассказал, как он использует на даче луковую шелуху

18:41 2024-01-19
Знающий огородник рассказал, как он использует на даче луковую шелуху

Луковую шелуху многие считают бесполезными отходам, отправляя их в мусорное ведро без зазрения совести, однако это слишком поспешные действия. Гораздо разумнее найти луковым очисткам применение на огороде.

Растения скажут спасибо, если вы позаботитесь о них с помощью полезного настоя на основе луковой шелухи. Рассказываем, что делают с ней опытные дачники.

Вредители:

Луковая шелуха - одно из лучших средств борьбы с тлей, трипсами, колорадским жуком, паутинным клещом. Рецепт простой: на килограмм шелухи берем два литра воды.

Завариваем луковый настой, держим его сутки, процеживаем. В жидкость добавляем стружку хозяйственного мыла. Концентрат для использования разводится в таком соотношении: 2 части воды на одну часть лукового настоя.

Дезинфекция:

Перед тем как посадить семечки в землю, полейте ее луковым настоем.

Эта процедура уничтожит патогенную флору, губительную для растений.

Лечебные процедуры:

Если кабачки или огурцы стали вянуть, листья начали желтеть, опять-таки полейте их раствором из луковых очисток.

Опрыскивайте листья через пульверизатор.

Для комнатных растений:

Настой из луковой кожицы поможет обеззаразить землю в горшках, где будут произрастать домашние растения.

Как храним овощи:

Луковую шелуху можно использовать для хранения овощей на зиму.

Корнеплоды надо прослоить шелухой и тогда можно не беспокоиться за их сохранность.

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