Дачный эксперт назвал средства, которые помогают быстрому росту рассады и повышают урожайность растения

Чтобы рассада росла быстро и была здоровой, а плоды созревали крупные и вкусные, даем молодым саженцам такие подкормки.

На литр воды добавляем стакан молока и несколько капелек йода, делаем опрыскивания рассады.

В трех литрах воды размешиваем каплю йода, делаем один полив томатов, потом урожайность будет в разы выше.

На 10 л воды берем литр молока, туда добавляем 16 капель йода, делаем опрыскивания томатов очень обильно со всех сторон.