В Ростове арестовали пьяного мигранта, который ударил ребёнка телефоном

Суд Ростова-на-Дону постановил заключить под стражу мигранта Агамурата Джумаева 1986 года рождения, который 1 января вступил в конфликт с подростком. В момент конфликта Джумаев был сильно пьян.

Нападавший несколько раз ударил ребёнка мобильным телефоном, тем самым причинив ему травмы. Судья постановила, что мигрант наносил удары "умышленно и целенаправленно".

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 213 УК России, в соответствии с которой мужчине грозит до семи лет лишения свободы.