Знающий цветовод-эксперт рассказал, какие удобрения понравятся папоротникам и кактусам

Несмотря на то, что забот с кактусами и папоротниками нет, подкармливать их все-таки рекомендуют, чтобы поддерживать свежий яркий вид и стимулировать рост и развитие.
При этом часто многие владельцы суккулентов и папоротников не понимают, что растениям нужны совершенно разные подкормки, ошибки могут навредить зеленым питомцам.
Папоротники:
Их подкармливают калийными удобрениями, причем лучше избегать составы, включающие в себя хлор.
Когда идет активный рост папоротника, внесите в почву такую смесь: по полтора грамма аммиачной селитры и суперфосфата, один грамм калийной соли.
Подкормка дается с приходом весны и в летнее время, делаются поливы под корень. Больше удобрений в течение всего сезона растению не требуется.
Не забудьте о том, что папоротникам для комфортного самочувствия нужен влажный воздух, опрыскивайте растения дважды в день.
Если наступила жара, то увеличьте число увлажняющих процедур до 5 раз в день.
Кактусы:
Кактусу нужно давать минеральные составы с включением азота, калия, фосфора, причем последний элемент должен содержаться в большем объеме.
Если фосфора не хватает, вы это заметите: кактус долго не цветет и перестает расти.
Поливать кактусы надо отстоявшейся водой, в ней не будут присутствовать хлор и другие вредные примеси.
Не используйте жесткую воду, она принесет вред здоровью растения, также случится защелачивание почвы.
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