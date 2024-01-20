Знающий цветовод-эксперт рассказал, какие удобрения понравятся папоротникам и кактусам

11:25 2024-01-20
Знающий цветовод-эксперт рассказал, какие удобрения понравятся папоротникам и кактусам

Суккуленты и папоротники в интерьере всегда выглядят достойно и стильно, оживляют комнату, придают ей уют и комфорт, и такие растения удобно держать в квартире, особенно, если вы занятой человек.

Несмотря на то, что забот с кактусами и папоротниками нет, подкармливать их все-таки рекомендуют, чтобы поддерживать свежий яркий вид и стимулировать рост и развитие.

При этом часто многие владельцы суккулентов и папоротников не понимают, что растениям нужны совершенно разные подкормки, ошибки могут навредить зеленым питомцам.

Папоротники:

Их подкармливают калийными удобрениями, причем лучше избегать составы, включающие в себя хлор.

Когда идет активный рост папоротника, внесите в почву такую смесь: по полтора грамма аммиачной селитры и суперфосфата, один грамм калийной соли.

Подкормка дается с приходом весны и в летнее время, делаются поливы под корень. Больше удобрений в течение всего сезона растению не требуется.

Не забудьте о том, что папоротникам для комфортного самочувствия нужен влажный воздух, опрыскивайте растения дважды в день.

Если наступила жара, то увеличьте число увлажняющих процедур до 5 раз в день.

Кактусы:

Кактусу нужно давать минеральные составы с включением азота, калия, фосфора, причем последний элемент должен содержаться в большем объеме.

Если фосфора не хватает, вы это заметите: кактус долго не цветет и перестает расти.

Поливать кактусы надо отстоявшейся водой, в ней не будут присутствовать хлор и другие вредные примеси.

Не используйте жесткую воду, она принесет вред здоровью растения, также случится защелачивание почвы.

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