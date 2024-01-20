Вот советы по успешному разведению винограда на даче: просто дайте нужную подкормку и урожай будет отменный

Когда распускаются почки, разбрасываем прямо по почве удобрения - аммиачную селитру, 20 г на метр квадратный, заглубляем граблями.

Примерно в середине мая, до начала цветения, снова даем аммиачную селитру - 20 г на погонный метр междурядий.

В процессе цветения обрабатываем такими средствами как Бутон, Завязь и подобные.

Когда виноград отцвел, даем подкормку в виде нитрофоски, нужно взять объем со спичечный коробок на 10 л воды.

Это очень важная подкормка для урожайности лоз, вкуса и размера ягод. Потом азот винограду больше не даем.

В июле подкармливаем ранние сорта перед созреванием. В 10 л воды добавляем 40 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия ( можно 60 г диаммофоски).

В середине сентября перекапываем междурядья и вносим туда полтора килограмма золы, 8-10 кг навоза. Все это идет на метр квадратный земли.

Вместо золы можно дать суперфосфат (40 г на квадратный метр).