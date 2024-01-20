Вот как нужно ухаживать за розами с первого года посадки, что бы завидовали их цветению все ваши соседи

11:32 2024-01-20
Вот как нужно ухаживать за розами с первого года посадки, что бы завидовали их цветению все ваши соседи

Любители роз обеспечивают цветам очень заботливый уход, чтобы королева цветника смогла показать себя там во всей красе. Рассказываем про первый год жизни.

Важное условия нормального развития и хорошего самочувствия растения - правильная и своевременная подкормка.

Если земля рыхлая и при посадке было заложено все необходимое, то удобрять молодую розу не надо.

Если же днем и ночью стоит жаркая погода, а саженец не проявляет признаков жизни даже через 20 дней после посадки, надо дать ему подкормку.

Вносим слабый раствор коровяка, через неделю повторяем, но уже добавляя чайную ложку мочевины на 10 л настоя.

Готовим настой коровяка: на часть навоза берем 3 части воды. Настаиваем некоторое время. Перед поливом разводим жидкость 1:10.

Если почва неплодородная, делаем подкормки весь сезон в небольших дозах и с перерывами.

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