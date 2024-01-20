Опытный садовод научил, чем обработать крыжовник в марте от мучнистой росы

Мучнистая роса - грибковое заболевание, которое проявляет себя белым мучнистым налетом.
Заметить его можно на листьях, побегах и даже на плодах.
Заболеть могут многие плодовые деревья и кусты, а также цветочные растения. Мучнистая роса любит высокую влажность, прохладу, тень и скученность растений.
Положительный момент: грибок не передается от одного вида растения к другому, у каждого носителя он специфический.
Как избавиться от этой напасти - вот простой эффективный метод:
Понадобится крутой кипяток и лейка. Растение надо ошпарить во всех поврежденных местах, также обработать нужно почву под кустом.
Делать это хорошо в конце марта, когда морозы уже спадают и снега почти нет. Земля холодная, поэтому кипяток, стекающий вниз, не обожжет корни.
При такой обработке и растение не пострадает, и мучнистая роса исчезнет без следа. Ягоды потом растут хорошие, крупные и чистые.
Обливать кипятком крыжовник и другие плодовые культуры можно раз в 1-2 года. Никакой химии не нужно, болезнь не появляется.
Один куст требует около 7 литров кипятка.
Обработке подвергаются все растения, которые неустойчивы к мучнистой росе, даже в целях профилактики.
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