В Британии на аукцион выставили вставную челюсть Черчилля

Глава аукционного дома The Cotswold Auction Company Лиз Пул признал, что вставные зубы Черчилл входят в число самых необычных предметов, которые они когда-либо продавали, пишет rbc.ru.
Аукцион состоится в городе Челтнем 6 февраля. Протез в золотой оправе оценен пока от 5 до 8 тысяч фунтов.
Но эксперты считают, что зубы легендарного премьер-министра продадут за большую сумму.
Ранее, в 2010 году, они уже были проданы на аукционе в Норфолке за 15,2 тысячи фунтов. Речь идет о верхних зубных протезах, которые были изготовлены для Черчилля его дантистом сэром Уилфредом Фишем.
Челюсть сделали в начале Второй мировой войны, Черчиллю тогда было 65 лет.