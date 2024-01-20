В Британии на аукцион выставили вставную челюсть Черчилля

12:33 2024-01-20
В Британии на аукцион выставили вставную челюсть Черчилля

Премьер-министр Великобритании использовал ее во время знаменитой речи в период Второй мировой войны.

Глава аукционного дома The Cotswold Auction Company Лиз Пул признал, что вставные зубы Черчилл входят в число самых необычных предметов, которые они когда-либо продавали, пишет rbc.ru.

Аукцион состоится в городе Челтнем 6 февраля. Протез в золотой оправе оценен пока от 5 до 8 тысяч фунтов. 

Но эксперты считают, что зубы легендарного премьер-министра продадут за большую сумму.

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Ранее, в 2010 году, они уже были проданы на аукционе в Норфолке за 15,2 тысячи фунтов. Речь идет о верхних зубных протезах, которые были изготовлены для Черчилля его дантистом сэром Уилфредом Фишем.

Челюсть сделали в начале Второй мировой войны, Черчиллю тогда было 65 лет.

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