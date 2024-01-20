В Британии на аукцион выставили вставную челюсть Черчилля

Глава аукционного дома The Cotswold Auction Company Лиз Пул признал, что вставные зубы Черчилл входят в число самых необычных предметов, которые они когда-либо продавали, пишет rbc.ru.

Аукцион состоится в городе Челтнем 6 февраля. Протез в золотой оправе оценен пока от 5 до 8 тысяч фунтов.

Но эксперты считают, что зубы легендарного премьер-министра продадут за большую сумму.