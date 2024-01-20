Актер Венсан Кассель впервые показался на людях с новой девушкой

Актер Венсан Кассель впервые показался на публике вместе со своей новой избранницей Нарой Баптистой, сообщает spletnik.ru. Девушку уже назвали копией экс-супруги звезды Тины Кунаки.

Пара посетила вместе показ бренда Ami в рамках Недели мужской моды в Париже.

О романе 57-летнего французского артиста и 28-летней участницы конкурса "Мисс Вселенная Австралия - 2020" стало известно в сентябре прошлого года.

Влюблённые не скрывают чувств и нередко попадают в объективы папарацци. Недавно они вместе провели новогодние каникулы в Бразилии вместе со старшими дочерьми актёра Девой и Леони.