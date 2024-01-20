Александр Ревва вместе с женой и детьми вновь покинул Россию

12:53 2024-01-20
Александр Ревва вместе с женой и детьми вновь покинул Россию

49-летний артист и его родные находятся в Дубае, где у звезды имеются в собственности роскошные апартаменты.

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Александр Ревва с женой и двумя дочерьми покинул Россию. Звездная семья сейчас находится в Дубае, где у них есть недвижимость стоимостью несколько десятков миллионов российских рублей.

Как уточняет kp.ru, апартаменты находятся в одном из элитных небоскребов с видом на Персидский залив и бассейном на крыше. Впервые о том, что Александр Ревва покинул Россию, заговорили в 2022 году, когда звезда с семьей уехал в Испанию, где у него имеется собственная недвижимость.

Артист несколько месяцев не давал о себе знать.

Затем его периодически видели в Дубае, что вызвало гнев россиян. Несколько месяцев назад артист внезапно вернулся в Россию, где у него были запланированы концерты. Однако их отменили.

Тем не менее, перед Новым годом Ревва активно работал на корпоративах и снимался в телепрограммах. Артур Пирожков также поучаствовал в «Дуэтах» и выступил на «Песне года», но из телеверсии фестиваля его вырезали.

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