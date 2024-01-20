Ларису Лужину экстренно доставили в больницу

Лариса Лужина обратилась за помощью к медикам из-за болей в районе сердца. 84-летняя народная артистка России госпитализирована, сообщает thevoicemag.ru.
Звезда кино и театра в середине декабря прошлого года перенесла сердечный приступ. На этот раз врачи диагностировали у Ларисы Анатольевны пароксизмальную форму фибрилляции предсердий, у нее мерцательная аритмия.
У заболевания есть риск многих серьезных осложнений, включая инсульт головного мозга, - пишет издание.
Лужина принимает лекарства по особенному курсу и соблюдает диету. Ей пришлось исключить из рациона жирное, соленое и жареное.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__