Ларису Лужину экстренно доставили в больницу

Лариса Лужина обратилась за помощью к медикам из-за болей в районе сердца. 84-летняя народная артистка России госпитализирована, сообщает thevoicemag.ru.

Звезда кино и театра в середине декабря прошлого года перенесла сердечный приступ. На этот раз врачи диагностировали у Ларисы Анатольевны пароксизмальную форму фибрилляции предсердий, у нее мерцательная аритмия.

У заболевания есть риск многих серьезных осложнений, включая инсульт головного мозга, - пишет издание.

Лужина принимает лекарства по особенному курсу и соблюдает диету. Ей пришлось исключить из рациона жирное, соленое и жареное.