Света из Иваново лишилась груди

Ведущая российского ТВ Светлана Курицына, которую зрители знают, как Свету из Иваново, пережила операцию уменьшению груди, сообщает prozvezd.info.

Издание уточняет, что от пышных форм звезда НТВ избавилась не случайно.

Пышная грудь, которой ее наградила природа, доставляла Свете немало проблем:

У меня из-за 6-го размера груди были серьезные проблемы с позвоночником. Это сложно объяснить, меня поймут только женщины с пышным от природы бюстом.

О том, чтобы уменьшить грудь, телеведущая задумалась несколько лет назад, но лечь на операционный стол решилась лишь сейчас. Операция длилась несколько часов.