Бывалый огородник порекомендовал использовать для разведения клубники только агропленку

Итак называем шесть основны преимуществ, которые заставляют дачников делать выбор в пользу агропленки при выращивании клубники.
Агропленка так устроена, что не мешает проходу воздуха, воды и света к растениям.
Укрытие бережет тепло, сохраняя ягодники целыми и невредимыми даже в заморозки.
Агроматериал отлично справляется с сорняками, заглушая их рост и освобождая дачника от нудной прополки.
Агропленка предупреждает засыхание и обветривание грунта.
Материал выгоден для приобретения, потому что может использоваться много раз.
Агропленка защищает растения от грибковой инфекции, не пускает слизней к ягоднику.
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