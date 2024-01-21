Бывалый огородник порекомендовал использовать для разведения клубники только агропленку

Итак называем шесть основны преимуществ, которые заставляют дачников делать выбор в пользу агропленки при выращивании клубники.

Агропленка так устроена, что не мешает проходу воздуха, воды и света к растениям.

Укрытие бережет тепло, сохраняя ягодники целыми и невредимыми даже в заморозки.

Агроматериал отлично справляется с сорняками, заглушая их рост и освобождая дачника от нудной прополки.

Агропленка предупреждает засыхание и обветривание грунта.

Материал выгоден для приобретения, потому что может использоваться много раз.

Агропленка защищает растения от грибковой инфекции, не пускает слизней к ягоднику.