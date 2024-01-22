Необходимость срывать фрукты недозревшими, что бы их хорошо и надолго сохранить

12:27 2024-01-22
Необходимость срывать фрукты недозревшими, что бы их хорошо и надолго сохранить

Это актуально, когда плоды нужно сохранить во время длительной перевозки. Такая мера позволит спасти их от вредителей или неблагоприятных погодных условий.

При этом фрукты не теряют полезных свойств, имеют прекрасные вкусовые качества.

Один из самых известных случаев в этой истории - это помидоры, которые краснеют на газете или например бананы, которые желтеют в "газовой камере".

Процесс происходит под воздействием гормона этилена – газа растительного происхождения (растворимый в воде), который генерируют фрукты самостоятельно. Он имеет второе название: «гормон спелости».

Этилен стимулирует обменные процессы, благодаря чему плоды приобретают природный окрас, сладость, мягкость и сочность.

Этот гормон открыл наш ботаник Дмитрий Нелюбов еще в прошлом веке. Поскольку его вырабатывают и поглощают непосредственно фрукты, им необязательно оставаться на дереве до полного созревания.

Сорванный плод созревает иногда даже быстрее, так недостаток влаги усиливает выработку этилена.

Какие сорванные плоды дозревают, а какие нет?

Восприимчивыми к гормону считаются: яблоко, манго, банан, авокадо, груша, абрикос.

Эти фрукты выделяют газ самостоятельно, за счет чего они и дозревают. Их рекомендуют хранить с другими плодами, чтобы ускорить их созревание. Чувствительные к этилену: айва, хурма, сливы, ананасы. Фрукты, менее восприимчивые к гормону: гранат, инжир, виноград.

Эти плоды могут дозреть исключительно на дереве, при условии поступления влаги и питательных веществ.

Фрукты последней группы не созревают под воздействием этилена, напротив, он активизирует процессы старения, в результате чего они портятся.

Условия дозревания сорванных фруктов

Собранные плоды помещают в темные бумажные или деревянные коробки. Убирают в темное помещение с температурой, не превышающей 22 С и не ниже 20 градусов.

Фрукты, в зависимости от сорта, выделяют и поглощают разное количество этилена. При температуре выше оптимальной, созревание плодов ускоряется, но при этом они становятся мягкими, с дряблой кожурой.

Солнечные лучи значительно ускоряют процесс, но фрукты утрачивают упругость и сочность, а в некоторых случаях на них появляются темные пятна.

Поэтому такие условия хранения не подходят, если плоды планируют впоследствии продавать. В холодном помещении на созревание понадобиться больше времени.

Совместимость при хранении

Важно правильное соседство. Яблоки выделяют этилена больше других, поэтому их хранят отдельно. Для ускорения процесса созревания рядом с другими зелеными фруктами рекомендуют положить именно эти плоды.

Тара должна быть исключительно из бумаги или дерева.

Использовать для хранения полиэтиленовые пакеты не рекомендуют, так как конденсат, который в них образуется, стимулирует гниение.

Для использования в коммерческих целях применяют современные технологии. Фрукты срывают недозревшими и помещают в специальные кабины, в которые небольшими дозами подают этилен.

Практически все фрукты, лежащие на прилавках зимой, подвергаются обработке в подобных камерах.

Зеленые фрукты способны дозреть сорванными, при условии соблюдения температурного режима и других рекомендаций по хранению.

Это возможно, так как плоды продолжают самостоятельно поддерживать процессы жизнедеятельности. Основной фактор, стимулирующий дозревание сорванных с дерева фруктов – этилен, или «гормон спелости».

Скорость созревания зависит от условий хранения.

В светлом, теплом месте, при правильном соседстве этот процесс значительно ускоряется. Такой же эффект будет, если среди зеленых фруктов поместить один спелый.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
14:19

Храмова Оксана

Опытный садовод рассказал, как поливать рассаду, чтобы она росла крепкой

Опытный садовод рассказал, как поливать рассаду, чтобы она росла крепкой

Хилые ростки не превратятся в сильную культуру, с урожаем тоже будут проблемы: укрепить рассаду поможет правильный полив.
Алиса Семенова
14:15

Алиса Семенова

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Тля появляется незаметно и быстро разводит целую колонию, убивая огородные культуры, в том числе и смородину.
Андрей Ткачёв
14:14

Андрей Ткачёв

Рестораны Саудовской Аравии начали продавать букеты из шаурмы

Рестораны Саудовской Аравии начали продавать букеты из шаурмы

Данное гастрономическое решение сочетает в себе элементы романтики и любимый всеми деликатес.
Алиса Семенова
14:12

Алиса Семенова

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

К списку многих заслуг крапивы можно смело добавить возможность ее использования в качестве питательной подкормки для огородных культур.
Алиса Семенова
14:08

Алиса Семенова

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

На огороде хрущи вредят корневой части растений, они нередко нападают на клубнику и изводят весь урожай.
Андрей Ткачёв
14:06

Андрей Ткачёв

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Полицейские успели проверить женщину перед отлётом, но взрывчатки у неё с собой не оказалось.
Алиса Семенова
14:00

Алиса Семенова

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Вырастить лук величиной с кулак - мечта многих дачников: опытный огородник рассказал, как это сделать.
article_image 11:57

Эндокринолог Бурякова сообщила, почему лапша быстрого приготовления оказывает негативное воздействие на организм человека

Для приготовления лапши быстрого приготовления берут муку и воду. Тесто варят в заводских условиях, а после обрабатывают горячим паром. Продукт высушивают в кипящем растительном масле, придавая форму брикетов.

article_image 11:39

Любимые вещи, которым нет места дома: что с ними делать

Эксперт по организация пространства в доме Константин Тюриков обратил внимание, что часто наблюдается явление, что любимые вещи способны вытеснять хозяев из дома по причине своего огромного количества.

article_image 11:00

Синдром откладывания дел на завтра: какова его природа

Психолог Марина Философ утверждает, что существует несколько причин откладывания дел на завтра.