Необходимость срывать фрукты недозревшими, что бы их хорошо и надолго сохранить

При этом фрукты не теряют полезных свойств, имеют прекрасные вкусовые качества.



Один из самых известных случаев в этой истории - это помидоры, которые краснеют на газете или например бананы, которые желтеют в "газовой камере".

Процесс происходит под воздействием гормона этилена – газа растительного происхождения (растворимый в воде), который генерируют фрукты самостоятельно. Он имеет второе название: «гормон спелости».

Этилен стимулирует обменные процессы, благодаря чему плоды приобретают природный окрас, сладость, мягкость и сочность.

Этот гормон открыл наш ботаник Дмитрий Нелюбов еще в прошлом веке. Поскольку его вырабатывают и поглощают непосредственно фрукты, им необязательно оставаться на дереве до полного созревания.

Сорванный плод созревает иногда даже быстрее, так недостаток влаги усиливает выработку этилена.



Какие сорванные плоды дозревают, а какие нет?

Восприимчивыми к гормону считаются: яблоко, манго, банан, авокадо, груша, абрикос.

Эти фрукты выделяют газ самостоятельно, за счет чего они и дозревают. Их рекомендуют хранить с другими плодами, чтобы ускорить их созревание. Чувствительные к этилену: айва, хурма, сливы, ананасы. Фрукты, менее восприимчивые к гормону: гранат, инжир, виноград.

Эти плоды могут дозреть исключительно на дереве, при условии поступления влаги и питательных веществ.

Фрукты последней группы не созревают под воздействием этилена, напротив, он активизирует процессы старения, в результате чего они портятся.

Условия дозревания сорванных фруктов

Собранные плоды помещают в темные бумажные или деревянные коробки. Убирают в темное помещение с температурой, не превышающей 22 С и не ниже 20 градусов.

Фрукты, в зависимости от сорта, выделяют и поглощают разное количество этилена. При температуре выше оптимальной, созревание плодов ускоряется, но при этом они становятся мягкими, с дряблой кожурой.

Солнечные лучи значительно ускоряют процесс, но фрукты утрачивают упругость и сочность, а в некоторых случаях на них появляются темные пятна.

Поэтому такие условия хранения не подходят, если плоды планируют впоследствии продавать. В холодном помещении на созревание понадобиться больше времени.



Совместимость при хранении

Важно правильное соседство. Яблоки выделяют этилена больше других, поэтому их хранят отдельно. Для ускорения процесса созревания рядом с другими зелеными фруктами рекомендуют положить именно эти плоды.

Тара должна быть исключительно из бумаги или дерева.

Использовать для хранения полиэтиленовые пакеты не рекомендуют, так как конденсат, который в них образуется, стимулирует гниение.

Для использования в коммерческих целях применяют современные технологии. Фрукты срывают недозревшими и помещают в специальные кабины, в которые небольшими дозами подают этилен.

Практически все фрукты, лежащие на прилавках зимой, подвергаются обработке в подобных камерах.



Зеленые фрукты способны дозреть сорванными, при условии соблюдения температурного режима и других рекомендаций по хранению.

Это возможно, так как плоды продолжают самостоятельно поддерживать процессы жизнедеятельности. Основной фактор, стимулирующий дозревание сорванных с дерева фруктов – этилен, или «гормон спелости».

Скорость созревания зависит от условий хранения.

В светлом, теплом месте, при правильном соседстве этот процесс значительно ускоряется. Такой же эффект будет, если среди зеленых фруктов поместить один спелый.