Алексей Навальный (признан террористом и экстремистом в РФ) утверждает, что каждое утро его заставляют слушать гимн России и песню SHAMAN "Я русский". По словам Навального, в 5 утра в колонии объявляют подъём, после чего включается российский гимн и композиция Шамана.

При этом заключённый напомнил, что его приговорили к 19 годам колонии, а гимн России и песню "Я русский" он вынужден слушать уже достаточно давно.

Навальный предположил, что ему придётся слушать данные композиции до конца отбывания срока. При этом террорист отметил, что эти песни уже воспринимаются им как психологическая пытка.