Что означали слова Григория Перельмана: зачем мне деньги, я знаю, как устроен мир

Григорий Перельман получил всеобщее признание в мировой науке, когда смог доказать гипотезу Пуанкаре, над которой долгое время бились многие известные ученые умы, так и не достигнув нужного результата.
Спустя почти сто лет теорема, предложенная Пуанкаре, была, наконец, доказана русским гением после стольких безуспешных попыток.
Краткая справка: Жюль Анри Пуанкаре (1854-1912) - французский математик, физик-теоретик, инженер, философ науки.
О нем говорят как о "последнем универсалисте" в математике, потому что он достиг невероятного прогресса во всех сферах этой научной дисциплины, какой она была представлена на тот период времени.
Пуанкаре внес существенный вклад в развитие чистой и прикладной математики, математической физики, небесной механики, по сути, заложил основы современной теории хаоса и считается одним из основателей топологии.
Свою знаменитую гипотезу Пуанкаре предложил в 1904 году. В чистом виде она выглядит так:
Всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере.
Приведем небольшие разъяснения.
Компактное - значит, конечное, ограниченное, замкнутое.
Гомеоморфное - тождественное, эквивалентное, совпадающее.
Односвязное - замкнутая траектория, которая может быть стянута в точку.
Например, шар (сфера) - фигура, которая может быть стянута в точку, тор (подобен бублику) не может, потому что имеет полость внутри (отверстие).
По гипотезе Пуанкаре, любую фигуру, отвечающую некоторым условиям (односвязное компактное трехмерное многообразие), можно превратить в сферу. Тор нельзя, он полый внутри.
Как это применить к реальной жизни? Выводы такие: Вселенную, представленную в виде сферы, можно свернуть в точку и наоборот.
Григорию Перельману удалось доказать эту теорему, которая косвенно является подтверждением теории Большого взрыва или Большого сжатия, объясняющей происхождение Вселенной.
Гипотеза Пуанкаре (теперь уже доказанная теорема) - одна из семи важнейших математических задач, которые ученые не могли решить на протяжении очень многих лет.
Их еще называют задачами тысячелетия (Millennium Prize Problems), за решение каждой математический институт Клэя в Кэмбридже предложил баснословную награду - 1 млн долларов.
И вот эту сложнейшую задачу в 2002 г удалось решить российскому гению Григорию Перельману. Однако от заслуженного вознаграждения, предложенного в 2010 г, ученый отказался, как ранее, в 2006 г, не взял престижнейшую медаль Филдса.
Как оказалось, Григорий Перельман не согласен с мировым математическим сообществом в том, как оно распределяет звания и награды, раздавая их тем математикам, которые, по его мнению, не сделали ничего выдающегося.
Ученый выбрал неприметную тихую жизнь без излишеств вместо огромного богатства и славы, потому что наука ему куда важнее денег и почестей, а научные изыскания - это все, что его интересует.
Вот как объяснил свой отказ от наград этот чудаковатый гений:
Я знаю, как управлять Вселенной. Скажите, в таком случае, зачем мне бежать за миллионом?
Вполне исчерпывающий и наполненный большим смыслом ответ. Ни добавить, ни убавить. Достойные умозаключения особенного человека не от мира сего, который мыслит другими категориями, непонятными простым смертным.
В 2006 году Григорий Перельман выложил в интернет в открытый доступ 36 страниц лаконичного текста, содержащего доказательство одной из самых необъяснимых гипотез века. О нем тут же заговорило все мировое научное сообщество.
Родился русский гений в Ленинграде, в 1966 году в семье с еврейскими корнями. Отец был обычным инженером, к науке отношения не имел.
Мать была учителем математики и именно она привила любовь к этой науке, а также к музыке, которой женщина страстно увлекалась, сама она прекрасно играла на скрипке. Было время, когда Перельман не мог сделать выбор: музыка или наука.
В школе был выдающимся учеником в разных дисциплинах, в старших классах ушел учиться в физико-математическую школу. Получал престижные награды за успехи в учебе уже в то время.
В 1982 г заслужил золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Будапеште. Однако золотую медаль за окончание школы будущему гению не дали из-за плохой отметки по физкультуре.
В итоге Перельмана все же зачислили в ЛГУ без экзаменов. Закончил аспирантуру, защитил кандидатскую, был приглашен в США - жить и работать.
Григорий уехал туда на несколько лет, но все же вернулся на родину. Красивая американская мечта не увлекла ученого, а вот намерением решить головоломку Пуанкаре он загорелся пламенно.
Вернувшись в Россию, ученый с головой ушел в работу, уволился из научного института, порвал почти все связи с коллегами. Он понял, что для сосредоточенной и углубленной работы ему нужна полная изоляция.
Такое уединение помогло добиться желанной цели: гипотеза Пуанкаре была доказана.
Скромный и закрытый по натуре, Григорий живет с матерью на окраине Санкт-Петербурга в небольшой квартирке. Ведет очень аскетичный образ жизни, не носит дорогую одежду, не имеет автомобиля, в еде тоже непритязателен.
Григорий Перельман не завел свою семью, у него нет детей, он женат на науке. Всегда передвигается пешком, старается проходить по 17-20 км в день, считает, что это очень полезно для работы мозга.
О Перельмане распускали немало слухов, якобы он нигде не работает и живет на материнскую пенсию. Это, конечно, вранье. Он получал приличные деньги, читая лекции в США, а проценты, идущие от публикаций научных трудов, тоже составляют весьма солидную сумму.
Трудится ученый удаленно над секретными разработками в сфере нанотехнологий в одной шведской компании. Сам появляется там очень редко, зато в Стокгольме проживает родная сестра Григория.
Так что денег у Перельмана хватает, и, при желании, было бы еще больше. Только они ему не нужны, зачем человеку, владеющему тайной мироздания, материальные блага, ведь он итак уже властелин Вселенной.
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