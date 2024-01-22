Что означали слова Григория Перельмана: зачем мне деньги, я знаю, как устроен мир

Григорий Перельман получил всеобщее признание в мировой науке, когда смог доказать гипотезу Пуанкаре, над которой долгое время бились многие известные ученые умы, так и не достигнув нужного результата.

Спустя почти сто лет теорема, предложенная Пуанкаре, была, наконец, доказана русским гением после стольких безуспешных попыток.

Краткая справка: Жюль Анри Пуанкаре (1854-1912) - французский математик, физик-теоретик, инженер, философ науки.

О нем говорят как о "последнем универсалисте" в математике, потому что он достиг невероятного прогресса во всех сферах этой научной дисциплины, какой она была представлена на тот период времени.

Пуанкаре внес существенный вклад в развитие чистой и прикладной математики, математической физики, небесной механики, по сути, заложил основы современной теории хаоса и считается одним из основателей топологии.

Свою знаменитую гипотезу Пуанкаре предложил в 1904 году. В чистом виде она выглядит так:

Всякое односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной сфере.

Приведем небольшие разъяснения.

Компактное - значит, конечное, ограниченное, замкнутое.

Гомеоморфное - тождественное, эквивалентное, совпадающее.

Односвязное - замкнутая траектория, которая может быть стянута в точку.

Например, шар (сфера) - фигура, которая может быть стянута в точку, тор (подобен бублику) не может, потому что имеет полость внутри (отверстие).

По гипотезе Пуанкаре, любую фигуру, отвечающую некоторым условиям (односвязное компактное трехмерное многообразие), можно превратить в сферу. Тор нельзя, он полый внутри.

Как это применить к реальной жизни? Выводы такие: Вселенную, представленную в виде сферы, можно свернуть в точку и наоборот.

Григорию Перельману удалось доказать эту теорему, которая косвенно является подтверждением теории Большого взрыва или Большого сжатия, объясняющей происхождение Вселенной.

Гипотеза Пуанкаре (теперь уже доказанная теорема) - одна из семи важнейших математических задач, которые ученые не могли решить на протяжении очень многих лет.

Их еще называют задачами тысячелетия (Millennium Prize Problems), за решение каждой математический институт Клэя в Кэмбридже предложил баснословную награду - 1 млн долларов.

И вот эту сложнейшую задачу в 2002 г удалось решить российскому гению Григорию Перельману. Однако от заслуженного вознаграждения, предложенного в 2010 г, ученый отказался, как ранее, в 2006 г, не взял престижнейшую медаль Филдса.

Как оказалось, Григорий Перельман не согласен с мировым математическим сообществом в том, как оно распределяет звания и награды, раздавая их тем математикам, которые, по его мнению, не сделали ничего выдающегося.

Ученый выбрал неприметную тихую жизнь без излишеств вместо огромного богатства и славы, потому что наука ему куда важнее денег и почестей, а научные изыскания - это все, что его интересует.

Вот как объяснил свой отказ от наград этот чудаковатый гений:

Я знаю, как управлять Вселенной. Скажите, в таком случае, зачем мне бежать за миллионом?

Вполне исчерпывающий и наполненный большим смыслом ответ. Ни добавить, ни убавить. Достойные умозаключения особенного человека не от мира сего, который мыслит другими категориями, непонятными простым смертным.

В 2006 году Григорий Перельман выложил в интернет в открытый доступ 36 страниц лаконичного текста, содержащего доказательство одной из самых необъяснимых гипотез века. О нем тут же заговорило все мировое научное сообщество.

Родился русский гений в Ленинграде, в 1966 году в семье с еврейскими корнями. Отец был обычным инженером, к науке отношения не имел.

Мать была учителем математики и именно она привила любовь к этой науке, а также к музыке, которой женщина страстно увлекалась, сама она прекрасно играла на скрипке. Было время, когда Перельман не мог сделать выбор: музыка или наука.

В школе был выдающимся учеником в разных дисциплинах, в старших классах ушел учиться в физико-математическую школу. Получал престижные награды за успехи в учебе уже в то время.

В 1982 г заслужил золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Будапеште. Однако золотую медаль за окончание школы будущему гению не дали из-за плохой отметки по физкультуре.

В итоге Перельмана все же зачислили в ЛГУ без экзаменов. Закончил аспирантуру, защитил кандидатскую, был приглашен в США - жить и работать.

Григорий уехал туда на несколько лет, но все же вернулся на родину. Красивая американская мечта не увлекла ученого, а вот намерением решить головоломку Пуанкаре он загорелся пламенно.

Вернувшись в Россию, ученый с головой ушел в работу, уволился из научного института, порвал почти все связи с коллегами. Он понял, что для сосредоточенной и углубленной работы ему нужна полная изоляция.

Такое уединение помогло добиться желанной цели: гипотеза Пуанкаре была доказана.

Скромный и закрытый по натуре, Григорий живет с матерью на окраине Санкт-Петербурга в небольшой квартирке. Ведет очень аскетичный образ жизни, не носит дорогую одежду, не имеет автомобиля, в еде тоже непритязателен.

Григорий Перельман не завел свою семью, у него нет детей, он женат на науке. Всегда передвигается пешком, старается проходить по 17-20 км в день, считает, что это очень полезно для работы мозга.

О Перельмане распускали немало слухов, якобы он нигде не работает и живет на материнскую пенсию. Это, конечно, вранье. Он получал приличные деньги, читая лекции в США, а проценты, идущие от публикаций научных трудов, тоже составляют весьма солидную сумму.

Трудится ученый удаленно над секретными разработками в сфере нанотехнологий в одной шведской компании. Сам появляется там очень редко, зато в Стокгольме проживает родная сестра Григория.

Так что денег у Перельмана хватает, и, при желании, было бы еще больше. Только они ему не нужны, зачем человеку, владеющему тайной мироздания, материальные блага, ведь он итак уже властелин Вселенной.