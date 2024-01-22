Учёные: использование негативных эмодзи говорит о проблемах с психикой

Группа британских учёных-психологов провела контролируемый эксперимент, по итогам которого выяснилось, что использование "смайликов" с негативными эмоциями может свидетельствовать о наличии проблем с ментальным здоровьем у отдельно взятого пользователя.

Согласно исследованиям, эмодзи с улыбкой или смехом чаще выбирали люди, которые обладают стабильно здоровой психикой и смогли влиться в общество.

В свою очередь замкнутые, тревожные и агрессивные люди зачастую выбирают негативные "смайлики", в том числе популярный в мессенджерах эмодзи клоуна.