В США и Европе не оставляют детям дома в наследство и вот почему родители так поступают с детьми

В России и РБ детям достаются в наследство квадратные метры, но Европа и США в этом плане отличаются от нас вполне кардинально.

Дожидаться там в наследство недвижимости — все равно что ждать снега где-нибудь стране Африки.

Правила съема:

Начать стоит с того, что в Европе вообще гораздо меньше людей, чем в России, владеют собственным жильем — предпочитают снимать.

В Великобритании, например, по разным данным владельцами недвижимости числятся около 64 % населения, в Германии — 46 %, а в России — 80,5 %.

Так что европейцам иногда просто нечего оставлять своим отпрыскам. Но они совершенно не страдают по этому поводу.

Потому что, пожалуй, только у российских родителей так сильно стремление завещать своим детям именно квартиру.

Они считают квадратные метры своеобразным символом стабильности и состоятельности, поэтому стремятся оставить в наследство именно их.

Самостоятельность превыше всего:

Лишь у ничтожно малой части европейцев все же сохраняется шанс получить в наследство какой-нибудь замшелый замок или вполне себе бодрый особнячок (облагаемые, кстати, неслабыми налогами).

Остальные с большей вероятностью получат деньги или просто ценные вещи.

В США даже денег можно от родителей не дождаться (хотя на учебу дитю в большинстве случаев накопят).

Там всячески поощряется самостоятельность и принято считать, что после наступления совершеннолетия человек становится абсолютно независимой единицей, способной и квартиру себе снять, и денег на нее заработать.

Поэтому молодежь лет в 17–20 спокойно переезжает из отчего дома, нередко в другие штаты, и возвращаться потом на ПМЖ туда, где прошло детство, не испытывает никакого желания.

Родители не считают себя обязанными передать свой дом детям, это их дом, дети себе на свой сами заработают и купят, где захотят.

Ситуация, когда сын или дочь покупает дом у собственных родителей, причем по вполне рыночной цене, в тех же Штатах — не редкость.