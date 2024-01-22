Русский ученый, которого держали на цепи: Выходец из Суздаля Дмитрий Виноградов умер безвестным пропойцей

23:22 2024-01-22
Русский ученый, которого держали на цепи: Выходец из Суздаля Дмитрий Виноградов умер безвестным пропойцей

Наш отечественный гений, сын священнослужителя Дмитрий Виноградов в короткие сроки смог практическим методом добиться появления первого фарфорового образца. На тот момент молодому ученому-инженеру было всего лишь двадцать семь лет.

Добыть секрет фарфора доверили Виноградову

Китайцы столетиями свято хранили секрет изготовления фарфоровой посуды.

В середине 18-го века в России началось собственное производство искусно изготовленного фарфора — на Императорском фарфоровом заводе.

Изящная посуда, изготовленная с редкими инициалами в виде буквы W, что означает «Виноградов», хранится исключительно в недрах Русского музея.

Некоторые экземпляры тончайших блюдец и чашек можно отыскать и в Эрмитаже. Это, пожалуй, единственные следы, которые оставил после себя великий ученый и практик.

Работа в Петербурге после заграничной учебы

Закончив учебу по повышению квалификации в Германии, Виноградов уже мечтал о высоких должностях и больших деньгах.

Успех студенчества позволил ему значительно повысить оценку собственных достижений. И сразу же в Петербурге молодого горного инженера приставили к Кабинету Ее Императорского величества с конкретной задачей — создать образцы фарфора.

Виноградов изучал за границей не только состав сырья, которое использовали местные фабрики, но и все необходимое оборудование, начиная от печей и заканчивая тарой.

Практические успехи и массовое изготовление фарфора

Самого секрета изготовления фарфоровой массы однокурсник Ломоносова не знал, она хранилась за семью печатями.

К успешным результатам он пришел благодаря личному таланту и многочисленным экспериментам.

Написанный им научный труд, подробная инструкция по созданию порцелина, издали лишь спустя двести лет после кончины Виноградова, в советское время, в 1950-м году.

После того, как фарфоровый завод начал изготавливать первую продукцию, производство сразу же отдали под начальство самого изобретателя.

Десять лет инженер успешно ведал всеми стадиями создания фарфора, которое, естественно, было строжайше засекречено. Ни покинуть место производства, ни перейти на другую должность Дмитрий Виноградов, конечно, не мог.

Горькая участь пропойцы и смерть ученого

Постепенно требования ужесточились, за любую провинность секли кнутом не только простых рабочих, но и самого руководителя.

Дабы тайну никто не разгласил, за работными людьми и Виноградовым тщательно следили.

Ученый терпел унижения как моральные, так и физические, он совершенно разочаровался в любимом деле и, как водится, прятал уныние за бутылкой водки. Ну а пьянице доставалось от начальства еще больше.

В итоге несчастного гения приковали железной цепью, дабы он никуда не сбежал из камеры-одиночки, куда его заточили.

В 1758-м году непризнанный талант скончался в возрасте 38-ми лет.

Неизвестно, где находилось место его захоронения, поскольку спившегося ученого похоронили с простыми бродягами — закинули в большую общую могилу.

Показать следующие комментарии
Фото
Ангелина Крент
23:16

Ангелина Крент

В СССР делали треугольные бутылки и вот, как они выглядели

В СССР делали треугольные бутылки и вот, как они выглядели

Советские производители опирались в работе на распространённый в те времена девиз «удобно и безопасно в использовании». Каждый промышленник подходил к изготовлению дизайна продукции тщательно, обращая внимания на все возможные детали.
Ангелина Крент
23:13

Ангелина Крент

В США и Европе не оставляют детям дома в наследство и вот почему родители так поступают с детьми

В США и Европе не оставляют детям дома в наследство и вот почему родители так поступают с детьми

Менталитет жителей разных стран раскрывается вовсе не только в традициях, фольклоре или, скажем, литературе, но и во многих других, гораздо более обыденных вещах.
Ангелина Крент
22:03

Ангелина Крент

Причины, по которым в аэропортах просят включить экран телефона

Причины, по которым в аэропортах просят включить экран телефона

Если думаете, что эта мера нужна просто для развлечения, то это не так. Это действительно необходимость. Правильный ответ: чтобы проверить, что в телефоне нет взрывчатки.
Андрей Ткачёв
21:33

Андрей Ткачёв

Украинские солдаты пересаживаются на коней из-за нехватки транспорта

Украинские солдаты пересаживаются на коней из-за нехватки транспорта

Армия Украины начала использовать конницу, поскольку у Киева не хватает автомобилей.
Андрей Ткачёв
21:29

Андрей Ткачёв

Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, рассказала свою версию событий

Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, рассказала свою версию событий

Женщина призналась, что приняла Твикса за уличного кота. Также проводница утверждает, что пыталась найти владельца животного.
Андрей Ткачёв
21:23

Андрей Ткачёв

В Питере выявили оспу обезьян у туристов, вернувшихся из Китая

В Питере выявили оспу обезьян у туристов, вернувшихся из Китая

Двое мужчин, недавно вернувшихся из Гонконга, сдали положительные тесты на оспу обезьян.
article_image 22:36

Ким Кардашьян покаталась на лыжах в костюме стоимостью в 2 000 000 рублей

Звезда реалити-шоу из США Ким Кардашьян решила покататься на горных лыжах. Костюм для подобных занятий от бренда Chanel стоил знаменитости почти 2 000 000 в переводе на российские рубли.

article_image 21:40

Ученые сообщают, что лишний час сна снижает риск повышения кровяного давления

Светила науки из университета в Пенсильвании (США) выявили, что всего плюс час сна к ночному отдыху способен снизить кровяное давление и нормализовать уровень глюкозы в крови.

article_image 21:22

Идеальный возраст для того, чтобы стать мамой в первый раз

Гинеколог Ольга Шарапова сообщила, что с биологической точки зрения возраст 25 - 30 лет считается самым подходящим для наступления первой беременности.