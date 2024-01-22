Русский ученый, которого держали на цепи: Выходец из Суздаля Дмитрий Виноградов умер безвестным пропойцей

Добыть секрет фарфора доверили Виноградову

Китайцы столетиями свято хранили секрет изготовления фарфоровой посуды.

В середине 18-го века в России началось собственное производство искусно изготовленного фарфора — на Императорском фарфоровом заводе.

Изящная посуда, изготовленная с редкими инициалами в виде буквы W, что означает «Виноградов», хранится исключительно в недрах Русского музея.

Некоторые экземпляры тончайших блюдец и чашек можно отыскать и в Эрмитаже. Это, пожалуй, единственные следы, которые оставил после себя великий ученый и практик.

Работа в Петербурге после заграничной учебы

Закончив учебу по повышению квалификации в Германии, Виноградов уже мечтал о высоких должностях и больших деньгах.

Успех студенчества позволил ему значительно повысить оценку собственных достижений. И сразу же в Петербурге молодого горного инженера приставили к Кабинету Ее Императорского величества с конкретной задачей — создать образцы фарфора.

Виноградов изучал за границей не только состав сырья, которое использовали местные фабрики, но и все необходимое оборудование, начиная от печей и заканчивая тарой.

Практические успехи и массовое изготовление фарфора

Самого секрета изготовления фарфоровой массы однокурсник Ломоносова не знал, она хранилась за семью печатями.

К успешным результатам он пришел благодаря личному таланту и многочисленным экспериментам.

Написанный им научный труд, подробная инструкция по созданию порцелина, издали лишь спустя двести лет после кончины Виноградова, в советское время, в 1950-м году.



После того, как фарфоровый завод начал изготавливать первую продукцию, производство сразу же отдали под начальство самого изобретателя.

Десять лет инженер успешно ведал всеми стадиями создания фарфора, которое, естественно, было строжайше засекречено. Ни покинуть место производства, ни перейти на другую должность Дмитрий Виноградов, конечно, не мог.

Горькая участь пропойцы и смерть ученого

Постепенно требования ужесточились, за любую провинность секли кнутом не только простых рабочих, но и самого руководителя.

Дабы тайну никто не разгласил, за работными людьми и Виноградовым тщательно следили.

Ученый терпел унижения как моральные, так и физические, он совершенно разочаровался в любимом деле и, как водится, прятал уныние за бутылкой водки. Ну а пьянице доставалось от начальства еще больше.

В итоге несчастного гения приковали железной цепью, дабы он никуда не сбежал из камеры-одиночки, куда его заточили.

В 1758-м году непризнанный талант скончался в возрасте 38-ми лет.

Неизвестно, где находилось место его захоронения, поскольку спившегося ученого похоронили с простыми бродягами — закинули в большую общую могилу.