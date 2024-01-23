В 2023 году число зарядных станций для электрокаров в США достигло 170 000

Массовая установка зарядных станций для электромобилей в США продиктована не только борьбой за экологию: большое количество свободных станций делает электрокары демократичнее и доступнее для представителей среднего класса.

Глава американского Минэнерго Дженнифер Гранхолм утверждает, что в прошлом году правительство США старалось устанавливать до 900 новых зарядных станций в неделю.

Благодаря этому общее количество зарядных станций для электромобилей в Соединённых Штатах превысило 170 тысяч по итогам минувшего года.