Российский айтишник украл у мошенников 422 тысячи рублей

В соцсетях завирусился пост российского айтишника, который утверждает, что с ним на связь вышли мошенники. По словам мужчины, его попытались обокрасть, однако он написал программу, позволяющую изъять все средства с карты, на которую переводят деньги.

Программист перевёл мошенникам незначительную сумму, после чего ловно снял с их карты 422 тысячи рублей. После этого карту мошенников заблокировали.

Озлобленные преступники всячески угрожали айтишнику, требуя вернуть деньги, но тот остался непреклонен, пообещав перевести деньги тем, кто пострадал от рук мошенников.