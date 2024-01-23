Компания Jeep случайно показала фото ещё не вышедшего внедорожника Wagoneer S

Известно, что маркетологи Jeep случайно опубликовали фотографии нового электрокара-внедорожника Wagoneer S на официальном сайте. Поняв свою ошибку, работники компании поспешили удалить все фото, но интернет ничего не забывает.

Оказалось, что фактически первый батарейный Jeep, ещё не поступивший в продажу, может похвастаться причудливыми дверными ручками и большим спойлером, внешне походящим на продолжение крыши автомобиля.

Весь концепт Wagoneer S представляет собой некий референс электромобилям Cadillac, поскольку электрокар от Jeep тоже имеет вытянутый кузов. Предполагается, что Jeep Wagoneer S сможет разгоняться до 96 километров в час с места всего за 3,5 секунды.