Компания Jeep случайно показала фото ещё не вышедшего внедорожника Wagoneer S

Известно, что маркетологи Jeep случайно опубликовали фотографии нового электрокара-внедорожника Wagoneer S на официальном сайте. Поняв свою ошибку, работники компании поспешили удалить все фото, но интернет ничего не забывает.
Оказалось, что фактически первый батарейный Jeep, ещё не поступивший в продажу, может похвастаться причудливыми дверными ручками и большим спойлером, внешне походящим на продолжение крыши автомобиля.
Весь концепт Wagoneer S представляет собой некий референс электромобилям Cadillac, поскольку электрокар от Jeep тоже имеет вытянутый кузов. Предполагается, что Jeep Wagoneer S сможет разгоняться до 96 километров в час с места всего за 3,5 секунды.
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