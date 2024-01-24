Несколько секретов для богатого урожая капусты: советует бывалый садовод

08:27 2024-01-24
Несколько секретов для богатого урожая капусты: советует бывалый садовод

Предлагаем узнать несколько хитростей для получения красивых больших кочанов капусты, о которых рассказал эксперт.

Подготовка лунок для посадок имеет большое значение.

Каждую надо наполнить таким составом: перегной, по чайной ложке сухой горчицы и суперфосфата, столовую ложку порошка, сделанного из скорлупы яиц.

Перемешанные компоненты поливаются горячей кипяченой водой, в которую добавлена марганцовка. Когда пройдут сутки, можно сажать капустную рассаду.

Указанные манипуляции уберегут растения от нападок личинок.

Чтобы защитить высаженную рассаду от внезапных заморозков, можно использовать обычные пластиковые бутылки большого объема.

Вырезаем у них дно и накрываем свои растения. Зимой такие укрытия удобно хранить на даче: просто сложите емкости одну в одну, так они будут занимать минимум места.

Что касается подкормки, давать ее нужно через 14 дней после переноса рассады на грядку в открытый грунт. Вносим удобрение с азотом.

Есть готовые минеральные смеси, можно применить мульчирование компостом, которое исключает химию и одновременно служит подкормкой.

После азотного удобрения нужен суперфосфат - на 10 л 2 ст. ложки.

Настой готовится сутки, выливается под корень, на один кустик идет литр. Подкормка вносится через 2 недели после азотной.

После описанных процедур делаем поливы через две недели, используя раствор коровяка.

Чтобы капустные головки лучше завязывались, нужно полить их бором и молибденом, достаточно сделать это один раз.

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