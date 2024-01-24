Пять дедовских способов борьбы с огородными вредителями

Пять проверенных народных средств защиты от огородных вредителей на заметку опытным дачникам и садоводам-новичкам.
Ботва картошки:
На 10 л воды берем 2 кг ботвы. Зелень надо мелко порезать, воду используем теплую, раствор настаиваем 4 часа.
Обработка проводится, когда начали распускаться почки, продолжаем опрыскивать до момента уборки урожая, раз в 10 дней.
Средство эффективно от тли, совки, гусениц, паутинного клеща. В картофельной ботве есть соланин, он токсичен для вредителей.
Можно опрыскивать пораженные растения, делаем это в сухой безветренный день.
В жару еще лучше, тогда средство усиливает свое действие.
Луковые очистки:
Состав: 10 л теплой воды, 200 г шелухи. Готовим отвар: варим полчаса, настаиваем 10 часов.
В луковой шелухе есть вещества с акарицидным и инсектицидным действием.
Средство помогает выводить гусениц, тлю, трипсов, паутинных клещей.
Фитонциды, выделяемые шелухой, эффективны для профилактики мучнистой росы, корневой гнили, фитофторы.
Острый перец:
Рецепт такой: 10 л воды, 1 кг спелых перцев (200 г сушеных) в измельченном виде.
Все это надо вскипятить и варить полчаса, настой готовим сутки.
В перцах содержится капсаицин, который отпугивает вредителей. Минус: пчел это вещество тоже отгоняет.
Раствор используют против тли, кружевниц, трипсов, капустниц, паутинных клещей.
Чтобы приготовить из концентрата рабочий раствор, разбавляем стакан жидкости в ведре чистой воды.
Опрыскиваем, когда распускаются почки, продолжаем до сбора урожая. Повторять можно каждые две недели.
Полынь:
Рецепт для отвара: 3 кг полыни свежей или 600 г сушеной, ведро холодной воды. Дать постоять сутки, после проварить полчаса.
Средство можно использовать от плодожорки, тли, листовертки, боярышницы.
Чесночный настой:
Готовится средство так: три литра воды, 500 г чеснока (измельченного) настаивать 5 суток в темноте.
Потом концентрат надо разводить: на 10 л воды берем 60 г настоя.
В чесноке есть сульфоксиды, токсичные для вредителей - тли, гусениц, муравьев, паутинного клеща.
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